Календарь: 26 января — Город на Неве переименован в Ленинград

В этот день в 1924 году Петроград переименован в Ленинград.

Санкт-Петербург — один из красивейших городов России, имеющий федеральное значение, Город-герой, научный и культурный центр, морской порт. В 1703 году во время Северной войны Петр I определил на Заячьем острове место для постройки русской крепости Санкт-Питер-Бурх (крепость св. Петра).

Начатый со строительства храма Петра и Павла, город стремительно расстраивался. Санкт-Петербург создавали строго по плану, были привлечены лучшие архитекторы, как русские, так и иностранные. Многие архитектурные постройки в настоящее время стали памятниками-музеями. Статус столицы России город Петра имел в 1712-1728 и в 1732-1918 годах.

После вступления страны в Первую мировую войну в 1914 году император Николай II подписал Акт о переименовании города в русский Петроград. В 1917 году город стал местом Февральской и Октябрьской революций.

После того, как умер идейный вдохновитель Октябрьской революции В.И. Ленин, на Втором съезде Советов 26 января 1924 года Петроград постановили назвать Ленинградом, чтобы увековечить память вождя пролетариата, основатели и первого руководителя Советского государства.

Предложение о переименовании поступило от Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, поддержанного резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда.

Историческое название Санкт-Петербург вернулось к городу в 1991 году.

Праздник 26 января:

Международный день таможенника.

События дня:

1525 г. — появилась первая печатная карта Руси: карта Московских земель.

1886 г. — Карл Бенц запатентовал автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1924 г. — постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.

Именинники:

Максим, Маргарита, Петр.

Родились:

Лариса Луппиан (1953 г.) — советская и российская актриса театра и кино, жена Михаила Боярского.

Леонид Парфёнов (1960 г.) — российский тележурналист.

Жозе Моуриньо (1963 г.) — футбольный тренер, обладатель множества трофеев.

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