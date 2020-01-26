Пушков заявил о «больших шансах» Трампа на выборах

26.01.2020, 8:30, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы.

«С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его поддерживают 32 % избирателей, он ушел в отрыв от остальных претендентов. Это дает Трампу большие шансы», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, демократы в США надеются подвергнуть Трампа импичменту, процедура которого началась в американском сенате.

Юристы Трампа обвинили демократов в Палате представителей в «неприкрытой и незаконной попытке вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Французские эксперты из 60 Millions de consommateurs протестировали несколько экземпляров AirPods китайского производства, сделав вывод, что они несут опасность для здоровья человека. Несмотря на доминирование на рынке беспроводных наушников с долей почти в 50%, далеко не все пользователи готовы платить за обычную и Pro-версию 160 и 250 долларов соответственно. В связи с этим покупатели рассчитывают […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика