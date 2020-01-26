Пушков заявил о «больших шансах» Трампа на выборах

Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы.
«С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его поддерживают 32 % избирателей, он ушел в отрыв от остальных претендентов. Это дает Трампу большие шансы», – написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, демократы в США надеются подвергнуть Трампа импичменту, процедура которого началась в американском сенате.
Юристы Трампа обвинили демократов в Палате представителей в «неприкрытой и незаконной попытке вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.
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