Названы основные симптомы нового коронавируса 2019-nCoV

26.01.2020, 8:30, Разное

Китайское информагентство «Синьхуа» перечислило основные симптомы нового коронавируса 2019-nCoV, провоцирующего смертельно опасную пневмонию. Признаки инфекции достаточно неспецифичны, а потому специалисты настоятельно рекомендуют быть особо внимательными к здоровью и при первых подозрениях обращаться в клинику для правильной и своевременной постановки диагноза.
Коронавирус 2019-nCoV сопровождается кашлем и повышением температуры тела, но эти симптомы не единственные. Кроме того, у инфицированного человека может наблюдаться чрезмерная утомляемость, тошнота и диарея, головные боли, сбои в работе ЖКТ и нервной системы. По данным «Синьхуа», перечисленные признаки фиксировались у жителей китайского города Ухань, откуда и начало распространяться заболевание.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Китае число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV достигает почти 1,3 тыс. человек. Более 40 пациентов скончались. Кроме Поднебесной инфицированных выявили в США, Канаде, Японии и ряде других стран.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Французские эксперты из 60 Millions de consommateurs протестировали несколько экземпляров AirPods китайского производства, сделав вывод, что они несут опасность для здоровья человека. Несмотря на доминирование на рынке беспроводных наушников с долей почти в 50%, далеко не все пользователи готовы платить за обычную и Pro-версию 160 и 250 долларов соответственно. В связи с этим покупатели рассчитывают […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика