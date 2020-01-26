Названы основные симптомы нового коронавируса 2019-nCoV

Китайское информагентство «Синьхуа» перечислило основные симптомы нового коронавируса 2019-nCoV, провоцирующего смертельно опасную пневмонию. Признаки инфекции достаточно неспецифичны, а потому специалисты настоятельно рекомендуют быть особо внимательными к здоровью и при первых подозрениях обращаться в клинику для правильной и своевременной постановки диагноза.

Коронавирус 2019-nCoV сопровождается кашлем и повышением температуры тела, но эти симптомы не единственные. Кроме того, у инфицированного человека может наблюдаться чрезмерная утомляемость, тошнота и диарея, головные боли, сбои в работе ЖКТ и нервной системы. По данным «Синьхуа», перечисленные признаки фиксировались у жителей китайского города Ухань, откуда и начало распространяться заболевание.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Китае число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV достигает почти 1,3 тыс. человек. Более 40 пациентов скончались. Кроме Поднебесной инфицированных выявили в США, Канаде, Японии и ряде других стран.

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