Виктория Боня обеспокоила поклонников внезапным исчезновением из Instagram после поездки в Перу

26.01.2020, 8:21, Разное

Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов.
Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети рассказывая о странах, которые посетила, и полученных ярких впечатлениях. Несколько дней назад ведущая опубликовала снимки, сделанные профессиональным фотографом в Доминикане, тогда же рассказав о планах поехать в джунгли. Боня заранее предупредила, что несколько дней может не появляться в соцсети, но затем её страница в Instagram вообще исчезла.

Поклонники начали беспокоиться и писать в рабочий аккаунт Бони с просьбами объяснить, что произошло и куда исчезла телеведущая. В ответ администраторы данной страницы заверяют, что вскоре всё восстановится, и Виктория Боня снова будет на связи с преданными фанатами, но вот о том, с чем конкретно связана ситуация, пояснений пока не поступает.



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