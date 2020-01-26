Эксперты назвали 4 главных недостатка китайских смартфонов

Как известно, с каждым годом китайские смартфоны прибавляют в популярности, ввиду наиболее выгодного соотношения цены и качества. При этом в них все же есть весомые недостатки, зачастую критикуемые пользователями.

В конце прошлого года модель Xiaomi Redmi Note 8T стала одной из первых, созданной китайскими специалистами, получившей чип NFC для бесконтактных платежей. Примечательно, что все производители из этой страны синхронно игнорируют его. Эксперты связывают отсутствие NFC с тем, что в Китае для этих целей используется We Chat, однако в других странах чип в девайсах используется регулярно. Китайские девайсы в основном входят в сегмент бюджетных и среднебюджетных, поэтому наличие условного аудиочипа Dolby Atmos здесь не предусмотрено, из-за чего страдает качество звука.

Не менее важная проблема заключается в программном обеспечении – китайский софт далеко не такой стабильный, как у iPhone и Samsung. Разработчикам условных OPPO, Xiaomi, Honor, Realme попросту тяжелее провести оптимизацию своей оболочки. В заключении стоит отметить менее распространенную проблему – у зарядных устройств смартфона разные конструкции вилок и розеток, в разных странах напряжение и частота могут также различаться. Как правило, с этим сталкиваются пользователи, заказавшие девайс в сервисе AliExpress.

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