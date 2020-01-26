Опубликованы технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 SE

Корпорация Xiaomi в скором времени планирует выпустить флагманский смартфон Mi 10 SE. Девайс оснащен аккумулятором ёмкостью в 4 000 мАч, также появится поддержка ускоренной зарядки мощностью в 27 Вт.

В скором времени один из самых известных производителей смартфонов представит свою очередную новинку. Накануне интернет-пользователь опубликовал в Сети изображение будущего гаджета, однако эксперты сразу же раскритиковали качество картинки. Впрочем, автор публикации уверяет: на снимке представлена модель Mi 10 SE.

По-видимому, этот девайс оснастят однокристальной платформой Snapdragon 765G от Qualcomm, врезанной селфи-камерой и сканером отпечатков пальцев, расположенным непосредственно под дисплеем. Количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128 Гб соответственно. Вероятнее всего, дебютный показ этой модели состоится уже в первой половине февраля.

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