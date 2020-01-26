Из-за неисправности отменен запуск «Союз-2.1а» с военным спутником

Из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.
«Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», – передает ТАСС слова источника.
Он не сказал деталей произошедшего.
Еще один источник подтвердил отказ в электрике, по его словам, сейчас ракету сняли со стартового стола. Ее отправили в монтажно-испытательный комплекс, чтобы устранить неисправность, нужны будут одна или две недели.
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