Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева в эфире телеканала «НТВ» заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

«Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет», – приводит слова Водонаевой РИА «Новости».

При этом модель заявила, что не собирается менять свою точку зрению. «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?» – сообщила Водонаева.

Ранее Водонаева заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

При этом телеведущая не впервые критикует российские многодетные семьи – до этого она уже призывала тех, кто «живет в нищете», «не рожать рабов».

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что «политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин счел оскорбительным высказывание Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Водонаеву нельзя наказать за «слабоумие».

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей.





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