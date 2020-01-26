Президент Казахстана поручил предотвратить распространение коронавируса из Китая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для недопущения распространения в республике нового типа коронавируса из Китая.

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», – написал Токаев на своей странице в Twitter.

По последним данным Госкомитета здравоохранение КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1 тыс. 975 человек, количество летальных исходов выросло до 56 случаев, состояние еще 324 пациентов оценивается как тяжелое. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Всего под наблюдением врачей из-за тесных контактов с заболевшими находятся около 21,5 тыс. жителей Китая.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире было выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.

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