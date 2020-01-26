«Когда хочется есть – пей»: Светлана Лобода раскрыла главный секрет своего похудения

Светлана Лобода раскрыла главный секрет своего похудения. На снимках отдыха в Мексике она продемонстрировала идеальную фигуру, поделившись секретом питья вместо еды.

Результаты метода от знаменитой певицы, как говорят не только на лице, но и на теле. Фото в бикини позволяет желающим убедиться, что Лобода за короткий промежуток времени ощутимо снизила вес. Восхищенные фолловеры забросали звезду вопросами о диетах и тренажерах. Певица не стала делать тайны и охотно поделилась рецептом. На снимках Светлана Лобода позирует также и в легком пляжном наряде, подчеркивающем её стройную фигуру.

Фанаты в восторге от фото под навесом, где знаменитость сидит с кокосом в руках. Купальник и шорты, очки и шляпа с широкими полями — чудесный расслабляющий образ человека на отдыхе. Заботливые поклонники посоветовали своей любимице не увлекаться голоданием, особенно под небом жаркой Мексики.

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