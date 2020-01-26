На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

26.01.2020, 6:44, Новости дня

На Сахалине около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за отколовшейся льдины в заливе Мордвинова, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате начавшегося отлива и отжимного ветра у побережья в заливе Мордвинова в 20 м от берега образовалась трещина [во льду] до 10 м шириной. По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

На место незамедлительно прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники, в том числе от МЧС 15 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия организована переправа с помощью лодок. Работает судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Кроме того, на случай необходимости подготовлен к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского МЧС России.

Напомним, в ноябре минувшего года около 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине под Ульяновском.



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