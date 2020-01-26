Число заболевших пневмонией нового типа в Китае приблизилось к 2 тысячам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1 тыс. 975 человек, количество летальных исходов выросло до 56 случаев, состояние еще 324 пациентов оценивается как тяжелое, сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По данным ведомства, еще около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Около 21,5 тыс. жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей, передает ТАСС.

По данным властей КНР, больше всего случаев заражения (1052) подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус 2019-nCoV. На этот же регион приходится наибольшее число жертв – 52 человека. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы и в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

В воскресенье утром китайские власти сообщали о 1743 заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV и 54 умерших.

По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире было выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.

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