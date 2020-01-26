Эксперты назвали правила прогрева современных двигателей

26.01.2020, 6:30, Разное

Многие водители на практике удостоверились: чем новее и сложнее двигатель, тем дольше приходится его прогревать. Впрочем, стоит помнить и о других факторах, влияющих на продолжительность прогрева, вроде температуры воздуха, силы ветра, нагрузки на силовую установку или алгоритма функционирования отопителя.
По словам специалистов, не менее важная роль и у конструктивных особенностей агрегата. К примеру, турбомотор греется дольше по сравнению с атмосферным, а дизельный – с бензиновым. Элементарные законы физики гласят, что материал изготовления блока цилиндров также влияет на вышеназванный процесс. Например, чугунный блок нуждается в меньшей энергии на нагрев по сравнению с алюминиевым, так как у первого показатель теплопроводности и удельной теплоемкости меньше. Современные движки все реже оснащаются чисто алюминиевыми блоками – в них попросту добавляют чугунные тонкостенные гильзы.

Впрочем, не стоит забывать, что литье чугуна является более грязным и неэкологичным процессом, поэтому большая часть автоконцернов отказалась от чугунных блоков цилиндров в пользу алюминиевых с чугунными гильзами.



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