В Японии предсказали РФ бесснежные зимы

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро объяснил причину бесснежной зимы в ряде регионов РФ и дал прогноз выпадения снега на ближайшие годы.

Ученые Университета Тохоку провели имитацию на суперкомпьютере, чтобы составить прогноз выпадения снега на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

«Причина того, что снега становится меньше – потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли. Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно (здесь) количество снега сократится наиболее сильно, очень высока. Снега будет все меньше и меньше по мере продвижения потепления климата. Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», – считает Такахиро.

Ситуацию с отсутствием снега на севере Японии и на ее западном побережье все чаще называют не только рекордной, но и критической. По данным метеорологического управления, в декабре 2019 года уровень выпавшего снега на севере страны составил 47% от среднегодового, в январе – 28%. Для побережья Японского моря в январе эти цифры составили в ряде мест 1% и 0%. Скудные осадки стали рекордными с 1961 года, когда было начато ведение подобной статистики.

По данным портала Weather News, к середине января в Японии не работала треть из 400 лыжных курортов – они так и не смогли открыться. На Хоккайдо под угрозой срыва находились соревнования по прыжкам с трамплина среди женщин в начале январе. В конце концов соревнования все-таки провели, но с искусственным снегом.

В традиционно снежных районах Японии – Хоккайдо, Ниигате, Ямагате – отсутствие снега может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, так как из-за недостатка снежного покрова промерзает почва.

«Из-за потепления климата снега в целом становится меньше, но при этом возрастает вероятность снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного бедствия – таков итог нашего исследования. Если температура Земли повысится на 2-4 градуса по сравнению с эпохой промышленной революции, то в мире в целом среднее количество снега сильно сократится. Но я бы хотел обратить особое внимание на опасность стихийных бедствий. Как я показал в своем исследовании, есть вероятность, что из-за потепления климата будет больше снежных бурь и снегопадов, когда сразу выпадает очень много снега», – сказал Такахиро.

«Безусловно, таких бесснежных зим, как нынешняя, будет все больше. В связи с потеплением климата количество воды в воздухе увеличивается. В районах с холодным климатом, таких как Россия, та влага, которая должна была выпасть в виде снега, из-за потепления климата накапливается в воздухе в виде водяного пара. Из-за этого количество снега сокращается, однако из-за изменений климата накопившийся таким образом в больших количествах пар в какой-то момент может выпасть в виде огромного количества снега. Таким образом, из-за продолжающегося потепления климата снега становится в среднем меньше, но такие снегопады с критически большим объемом снега, которые до сих пор случались раз в несколько десятков лет, теперь будут происходить раз в несколько лет. Иными словами, есть регионы, где отсутствие снега станет обычным явлением, но вдруг выпадет невероятно большое его количество. В таких районах есть опасность, что из-за отсутствия снега люди начнут пренебрегать мерами безопасности на случай внезапных сильных снегопадов», – предупреждает ученый.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала 2019 год вторым из самых теплых в истории наблюдений.





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