CNN: Уровень смертности от нового коронавируса в Китае выше обычного гриппа на 1%

Количество смертей от нового коронавируса 2019-cNoV, недавно обнаруженного в Китае, превышает показатель гриппа примерно на 1%, пишет издание CNN. Осенью прошлого года в издании «The Lancet» появились результаты исследования, показавшего: в КНР каждый год от гриппа умирает чуть более 87 тысяч человек.

Что касается уровня смертности от недуга, то он не превышает показатели на 1,6-2,6%. В научной работе также указано, что большая часть умерших была старше 60 лет. В это же время было зафиксировано почти 1,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом 2019-cNoV и лишь 40 пациентов впоследствии скончались. Таким образом, уровень смертности от коронавируса немного превышает 3%.

В данном случае, в группе риска также находятся люди преклонного возраста, часто страдающие от подобных заболеваний. Примечательно, что вышеназванный коронавирус имеет гораздо меньшую смертность по сравнению с родственными SARS и MERS, от которых умирают 10 и 35 процентов заболевших соответственно. Напомним, что первые слухи о пневмонии в Китае появились в конце прошлого года. Большая часть заразившихся работают на рынке морепродуктов Хуанань.

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