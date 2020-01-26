Мнение: О благодарности поляков за деликатность Путина

При всех дипломатических нюансах, нельзя не воздать российскому президенту Владимиру Путину по заслугам. Омрачать память жертв холокоста новыми громкими высказываниями он не стал. Учитывая громкую предысторию, особенную благодарность к нынешнему хозяину Кремля должны испытывать поляки.

И они – отблагодарили…

Говорят, перед визитом Владимира Путина в Тель-Авив, польские политики создали кризисный штаб. Чтобы оперативно, по горячим следам дезавуировать «антипольские высказывания» и восстанавливать «историческую справедливость» в её современном, варшавском прочтении.

Но этого всего не потребовалось. Российский лидер как-то вскользь призвал не забывать, что «фабрики смерти» нацистов обслуживали их пособники во многих странах Европы, без указания конкретных государств и наций. И всего лишь напомнил, что «Красная армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом».​ Скромно, чего уж там…

Чем ответила Варшава?

Сделала свой третий ход. Сначала польский МИД заявил, что «Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается». Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий написал в статье в европейском издании Politico, что Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но «советская армия встала в 200 километрах от Аушвиц, а наступление было задержано». И вот теперь, в финале трёхходовки лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия наряду с Германией обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны.

«Россия тоже должна платить, — сказал скандально известный политик. – У наших претензий нет срока давности».

В принципе, подход понятен. Вся польская борьба за «историческую справедливость» сводится, в сущности, к требованию компенсаций. Деньгами или землями, или и тем, и другим, уже не важно. Главное, что без срока давности.

Может, и нам надо помянуть старое, невзирая на сроки? Например, потребовать у Варшавы компенсацию за польско-советскую войну 1919-1921 гг. За десятки тысяч красноармейцев, погибших в польском плену из-за халатности, а то и прямых издевательств польских военных? Или требовать можно только с России?

И таки да, нужна ли подобная упомянутой выше такая вот деликатность на высшем уровне?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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