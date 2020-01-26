Электронная кунсткамера

Почему на крупнейшей выставке гаджетов CES не найти полезных вещей.

Когда на исходе XVII века русский царь Петр I наведался с «великим посольством» в Англию и Голландию, не меньше кораблей ему понравились коллекции кунштов — прикольных диковинок вроде заспиртованных в формалине уродцев. Царю захотелось приобщиться к европейским чудесам до самого конца, так появилась на свет знаменитая Кунсткамера, ныне — Музей антропологии и этнографии Российской академии наук.

Есть такая штука — Consumer Electronics Show (CES) — крупнейшая в мире выставка бытовой электроники, традиционно ассоциируемая с компьютерной техникой и — шире — IT-технологиями.

Читатель наверняка впал в ступор от моего дикого параллелизма: что может быть общего между Кунсткамерой и CES? Даже если речь не об уродцах, а о кунштах в широком смысле слова.

Проблема в том, что если продемонстрировать обывателю характерный набор технологичных устройств с выставки и полюбопытствовать, что бы он выбрал для личного пользования, примерно в 9 из 10 случаев ответ окажется: «Ничего!» Куншты на то и куншты, чтобы вызывать быстро и безболезненно проходящее удивление: разглядел со всех сторон, цокнул языком, «отыть, смотри ж ты, как оно бывает!» и сразу забыл. О том, чтобы как-то приладить, приспособить куншт в своем быту, и речи быть не может.

Робот для доставки туалетной бумаги на выставке Consumer Electronics Show. Фото: EPA

В прошлом году CES прошла под лозунгом «Больше гаджетов, разных и ненужных!»

Как вам, к примеру, LG Signature OLED TV R, где буква R означает Rollable, то есть экран этого телевизора скручивается в рулон и прячется в компактном корпусе.

И это не концепт телевизора, а готовый продукт, который обещали непременно выпустить к лету того же года.

По какой цене? Не уточнили, но сказали, что будет стоить примерно как и другая новинка от LG: 88-дюймовый OLED-экран. Что значит «примерно», тоже не уточнили, но тут для ориентира можно взять экран того же производителя прошлого поколения — 77-дюймовый, то есть на 25 см меньше, который стоит 10 тыс. долларов.

Ажиотажа в обществе, надо так понимать, не случилось, потому что в конце января 2020 г. на странице сайта LG, посвященного Signature OLED TV R, неизменно красуется надпись Coming Soon, скоро будет.

Или вот, Opté Precision Skincare System от Procter & Gamble, лазерный принтер для устранения дефектов кожи. Проводишь прибором по лицу, цифровая камера делает 200 фотографий каждого участка кожи в секунду, анализирует цветовую гамму, передает информацию встроенному микропринтеру, а тот заливает лицо каплями краски из 120 термографических встроенных сопел.

Ну разве не прикольный куншт?! «Будущее косметики!», — уверяет Procter & Gamble. В продаже будет «скоро». Год спустя на сайте нет даже надписи Coming Soon, а только — Waiting List, лист ожидания.

Рискну предположить, что если бы лист ожидания был внушительным, то чудо-камуфлятор прыщей давно бы уже украшал полки всех косметических магазинов планеты. Но спроса нет и гаджета тоже нет.

В 2020-м доминирующий тренд радикализировался еще глубже и CES стала особо показательной именно в плане полной утилитарной бесполезности. Из лозунга «Больше гаджетов, разных и ненужных!» убрали за избыточностью «гаджет» и заменили его на «идею». Вышло экстремально: «Больше идей, безумных и бесполезных!» (надеюсь, читатель догадался, что эти лозунги — продукт авторского осмысления увиденного, а не буквальный перевод слоганов, украшающих выставочные павильоны Лас-Вегаса).

Мужчина тестирует робота для доставки туалетной бумаги на выставке Consumer Electronics Show. Фото: EPA

Samsung представила Neon — полноразмерные виртуальные трехмерные аватары, которые мимикрируют под пользователя, умеют разговаривать и гримасничать. Как и где это использовать — непонятно, ибо не готова ни сама технология, ни бизнес-модель под нее. Но все равно прикольно. Крутой куншт.

На Neon корейские кудесники не остановились и представили Ballie, «робота-компаньона», который в теории может дергать занавески, проверять точность выполнения йогических асан и даже убирать какашки за хозяйским мопсом.

Все это, однако, в теории, потому что на практике то, что показали, умеет лишь кататься вперед-назад и издавать «бип-бип» прикольным образом. Опять-таки, безумно классно. Куншт.

Toyota решила не мелочиться и показала настоящий город — Woven City, который собирается строить у подножия Фудзиямы. Ну вы понимаете: все там будет работать на водородном топливе (что может быть актуальнее для страны, пережившей за последние 20 лет две аварии на атомных электростанциях Токаймура и Фукусима?), умный дом, робототехника, нулевой выброс углекислого газа (надо понимать, по личной просьбе Греты Тунберг), солнечные панели на крышах… короче, полный фарш.

Я, конечно, погорячился, сказав, что гаджеты из CES 2020 совсем убрали. Глупости. Оставили много, один другого чудесатее:

Lenovo показал ноутбук, экран которого складывается пополам — ThinkPad X1 Fold (весьма смело после фиаско, которое потерпела эта технология в прошлом году усилиями Samsung);

Netgear анонсировала маршрутизатор The Nighthawk Mesh для технологии Wi-Fi 6 (802.11ax), которую не поддерживает ни один гаджет кроме Galaxy S10 и iPhone 11 (в последнем поддержка фиктивна, потому что операционная система iOS инструкции данного протокола связи обрабатывать не умеет);

LG порадовала холодильником InstaView ThinQ с прозрачной дверью, который следит за запасом продуктов и умеет самостоятельно докупать недостающий харч в интернет-магазинах.

Как ко всему этому относиться?

Всемирный обыватель свое отношение сформулировал давно: на выставки, подобные CES, он не ходит. По банальной причине: ему все это совсем не интересно.

48 лет в Ганновере проводилась выставка CeBIT, посещаемость которой в лучшие годы в пять раз превышала американскую (850 тыс. человек), однако даже она закрылась в 2018 году по причине убийственного равнодушия европейского обывателя к компьютерным новинкам: в последний год на CeBIT побывало 120 тысяч, из которых около 100 тысяч составляли сами участники выставки.Что касается CES, то справедливости ради нужно сказать, что это выставка изначально задумывалась как мероприятие, предназначенное исключительно для общения между собой разработчиков и производителей. Обывателям на CES принципиально делать было нечего.

Можете себе представить нормального человека, который бы согласился лететь на край земли в пустыню Невада, чтобы полюбоваться новой игровой приставкой или миксером, подключенным к смартфону?

Посещаемость CES из года в год остается неизменной: примерно 175 тысяч, из которых 75 тысяч — сами участники выставки, обслуживающий персонал и пресса. Остальные 100 тысяч набираются из числа гэмблеров и участников корпоративных слетов, которые американцы очень любят проводить в Лас-Вегасе. Число это — 100 тысяч — более чем скромное, учитывая, что ежемесячно в городе пороков протирают зеленое сукно рулетки и насилуют игровые автоматы 3,5 миллиона лудоманов.

Посетители выставки Consumer Electronics Show тестируют «умные» матрасы. Фото: EPA

Когда я говорю, что обывателя самые передовые компьютерные технологии — тем более далекие от реальности концепты и идеи! — не интересуют, я нисколько не утрирую, а даже смягчаю реальность. Дело в том, что «нормальный человек» (не компьютерный гик, к коим причисляет себя и сам автор, сознавая всю ущербность своего состояния) интересуется технологиями вообще и компьютерными технологиями в частности исключительно утилитарно. То есть ему нужно лишь то, что ему действительно нужно.

А потребности у обывателя более чем скромные. Начнем с того, что он даже не работает на компьютере. Дома — ни при каких обстоятельствах. На работе — на уровне текстового редактора, электронных таблиц и электронной почты. Если что-то человек делает сверх перечисленного, это означает, что его работа непосредственно связана с IT.

Нормальный человек, не работающий с компьютерами, использует IT-технологии исключительно для развлечения. Этих развлечений — с гулькин нос: социальные сети, YouTube, чат, танчики.

Для реализации всего перечисленного достаточно компьютера и смартфона 7–10-летней древности. Как следствие, нормальный человек выбирает IT-технику по ценнику. Очевидно, в эту категорию не попадают не только технологические новинки, анонсированные на CES и подобных выставках, но и любые флагманские продукты в линейках производителей. Купить Samsung Note 10 может только компьютерный гик, нормальный человек предпочтет что-то из линейки J того же производителя (ценовая категория до 10 тысяч рублей), в крайнем случае — А (до 20 тысяч рублей).

Единственное исключение, которое делает пользователь из правила утилитарного отношения к технологиям, — это имиджевые IT-продукты. Таковых, собственно, лишь один —Apple iPhone последней модели. С натяжкой — и предпоследней. В данном случае, однако, мы имеем дело не столько с технологическим hi-end’ом, сколько с ценовым.

Что же у нас в сухом остатке? Как относиться к выставке, которая не нужна обывателям и привлекает лишь специалистов и прессу?

Мой вывод может показаться парадоксальным, особенно тем читателям, кто испытал идиосинкразию от сравнения CES c кунсткамерой (и не заметил иронии). Тем не менее обыватель, на мой взгляд, должен относиться к CES если не с восторгом, то с пониманием. Пониманием того, что только в том виде, как это происходит на CES, и рождаются новые технологии. Только так они рафинируются, тестируются на прочность, утверждаются в общественном сознании в качестве вех прогресса.

«Умный» кухонный робот от Samsung на выставке Consumer Electronics Show. Фото: EPA

Если кому-то кажется, что он свободен в своем выборе IT-технологий, то поверьте, это от лукавого.

Нет ни одной технологии, популярной и широко распространенной в обществе, которую бы это общество породило из самого себя.

Общество не может ничего породить, оно бесплодно в эвристическом отношении. Сегодня, как и тысячу лет назад, общество принимает и потребляет то, что ему дает изобретающая элита.

Новые технологии рождаются в лабораториях, которые отстоят от уровня осмысления реальности обывателем на световые годы. Затем эти технологии апробируются на мероприятиях вроде CES. Внешне таких кунштюковых и безумных.

В результате спонтанной апробации что-то из новых технологий превращается в тренд, который затем быстро и легко навязывается остальному обществу, живущему по законам здравого смысла, однако поддающемуся суггестии и манипуляции с легкостью, о которой мы даже не догадываемся.

Кто-то верит, что он сам решил, что социальные сети — это прикольно? Что без лайков не прожить и дня, а без смартфона неприлично выходить на улицу? Как учил нас в средней школе товарищ Чацкий: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»

Одним словом, оторванность от реальности CES и ее обитателей компенсируется укорененностью в будущем, которая рано или поздно и становится нашей реальностью. Так отнесемся же с почтением к чудаковатым кунштам.

Сергей Голубицкий

журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

Источник: Новая газета

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