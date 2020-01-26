Мнение: Худшие автоматы «Калашникова»

Познавательная страничка на канале концерна "Калашников". Обзор худших вариаций легендарного автомата.
Пока вышла два обзора про китайский и иракский вариант.
Источник: Colonel Cassad
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