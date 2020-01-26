«Ему светит жизнь отшельника»: Потомственная ведунья Саона рассказала о личной жизни Тимура Батрутдинова

Известная в определённых кругах таролог и потомственная ведунья арабского происхождения Саона пояснила о личной жизни шоумена Тимура Батрутдинова. Ясновидящая особо отметила, что резидент Comedy Club в скором времени вряд ли найдёт «вторую половинку», а если не станет менее требовательным к избранницам, то ему и вовсе может «светить» жизнь отшельника.

По словам Саоны, в ближайшие 5 лет Тимур Батрутдинов так и останется одиноким, а причиной называет «поиск минусов» в каждой девушке. Шоумен довольно требователен к противоположному полу и ему «всегда всё не так», а потому ни одна из встретившихся на пути женщин не соответствует созданному идеалу и вызывает подозрение. Батрутдинов постоянно думает о том, что ему могут изменять и обманывать, что, естественно, негативно отражается на создании полноценной семьи и рождении детей.



При этом Саона считает, что пересмотрев нынешние взгляды, Батрутдинов в перспективе вполне может найти личное счастье, но если не изменится, то ему грозит одиночество и «жизнь отшельника». В плане карьеры и доходов 2020 год станет для шоумена очень удачным. Он начнёт работу над новыми проектами, которые принесут успех и много денег, а личная жизнь пока так и останется неизменной, несмотря на активные поиски возлюбленной.

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