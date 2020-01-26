Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV получит более мощную модификацию

В рамках Женевского автосалона в 2018 году представители автоконцерна Mitsubishi заявили, что модель Outlander PHEV оснастят большим двигателем и более вместительным литий-ионным аккумулятором. Подобная версия гибрида пока не добралась до американской версии кроссовера, но упущение планируют исправить до следующего года, отметили зарубежные инсайдеры.

Как стало известно, Outlander PHEV 2021 получит 2,4-литровый 4-цилиндровый «атмосферный» мотор на 125 лошадиных сил. В тандеме с ним будут функционировать два электродвигателя мощностью в 93 лошадиные силы и работоспособная батарея на 13,8 кВт*ч. На одной электротяге транспортное средство сможет проехать почти 70 километров. Японские разработчики планируют значительно переработать модель. Напомним, что актуальная версия кроссовера дебютировала в 2014 году еще перед вступлением Mitsubishi в альянс Renault-Nissan.

По неофициальной информации, японский SUV получит платформу от Nissan Rogue. Таким образом, габариты внедорожника вырастут, а вот внешность будет оформлена в стиле концепта Mitsubishi Engelberg Tourer. Вероятнее всего, официальный дебют модели состоится в 2020 году, возможен показ в рамках автосалона в Нью-Йорке.

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