Мнение: Вызывающая фронда

Сообщение об отставке Суркова, которое пришло от его окружения, выглядит на самом деле недопустимой для путинской вертикали фрондой — сообщения об отставках всегда приходят по факту их совершения, и уж тем более недопустимым является личная инициатива отставника, озвученная им публично — пусть даже и через посредника. Всё это поставило стандартный протокол в непривычную ситуацию — Песков был вынужден не столько опровергать, сколько туманно сообщать, что указа еще нет. Информация на кремлевском сайте о текущей должности Суркова также не менялась. В общем, отставка явно необычная и выбивается из привычной аппаратной этики нынешней вертикали.

Особенностью заявления Суркова (переданного по доверенности его окружением) заключается в том, что украинская политика Кремля меняется, с чем Сурков не согласен. И вот эта часть выглядит гораздо интереснее. Не несогласие Суркова — в конце концов, пусть с его демаршем разбираются работодатели, а смена политики.

Стоит вспомнить, что последняя "нормандская" встреча закончилась крайне нестандартно. Чем-то она напоминает известный приезд президента Швейцарии, после которой гарант стоял на совместной пресс-конференции в предельно некомфортном состоянии, дергал лицом, сучил ногами и вообще был совершенно не способен себя контролировать. Сейчас с контролем получше, но результаты очень похожи — резко меняется риторика, без звука выплачиваются три миллиарда, мгновенно заключается транзитный договор на фантастически невыгодных условиях по зеркальному (по отношению к прошлому) принципу "качай или плати", по которому Газпром оплатил в январе двойной тариф. И тоже без звука и даже вперед. "- А можно стулья утром, а деньги — вечером? — Можно. Но деньги — вперед!"

В отличие от мая 14 года, где до сих пор непонятно, что же такого сообщил Буркхальтер Путину, что тот изменившимся лицом бежал к пруду, декабрь 19 года особых сомнений не вызывает: фрау канцлерин была обязана сказать великому геополитику, что тот ох.., в общем, повел себя крайне некрасиво. По отношению к фрау канцлерин в первую очередь. А потому если он хочет хоть как-то, но достроить свои потоки, нужно перестать кочевряжиться, и выполнить ряд железных условий, которые обсуждению не подлежат. Вообще. Их надлежит выполнить — и точка.

Резон в таком предположении есть. Если Реджеп Эрдоган сегодня держит Путина на очень коротком поводке и китовом крюке своим благорасположением к Турецкому потоку (в условиях, когда Турция в нем вообще перестала нуждаться, так как обеспечивает себя газом в полном объеме при существенном сокращении поставок из России), то Меркель тоже получила свою собственную удавку — продавленное ею решение бундестага об исключении Северного потока-2 из-под условий Третьего энергопакета. И только ее доброе расположение к проштрафившемуся партнеру способно продлить это решение. Без которого достраивать провалившийся проект не имеет ни малейшего смысла.

По всей видимости, в общий список условий капитуляции было включено и упомянутое Сурковым изменение украинской политики. Что в переводе на более-менее понятный язык и означает ускоренное исполнение условий Минского соглашения, причем на украинских условиях, в число которых входит ключевая редакционная правка: вначале граница, затем — выборы.

И вот эта правка делает Суркова лишним в процессе. Все пять лет войны он решал задачу через создание неразрешимых и несбалансированных проблем и противоречий, вся суть которых: знаменитое "ни войны, ни мира". И извлечение из этого вполне очевидных преимуществ, выгод и прямого гешефта. В ходе изучения причин посадки братьев Магомедовых в СИЗО была озвучена и причина организации масштабной контрабанды угля из ДНР-ЛНР. Ну и прочего — по мелочи. История могла быть вечной, но беда пришла, откуда не ждали — Газпром полностью провалил все свои гипер-проекты. Чем поставил всю любовно созданную систему на грань краха. Который и произошел в декабре 19. Но это игра уже совсем другого уровня, недостижимого даже для Суркова. К ней причастен совсем узкий круг лиц. Решения по Потокам — это решения на самом верхнем верху, а потому по отношению к проводимым Сурковым мероприятиям они были внешним фактором, который ему неподвластен.

Вариант "сначала выборы, граница — потом" позволял держать ситуацию если не под контролем, то под достаточно плотным надзором. Так как в этом варианте граница оставалась под контролем донецко-луганской милиции — читай, того же ополчения (хотя называть его ополчением, конечно, уже давно не приходится). То есть, ничего не менялось. Что совершенно не устраивает Киев, но полностью устраивало Суркова. А вот вариант "граница вперед" принципиально меняет все расклады. Так как в этом случае границу берут под контроль киевские пограничники. И никак иначе. Чем немедленно перекрываются налаженные схемы контрабанды и подрывается ресурс всей нынешней кураторской деятельности. А раз так — то зачем оно Суркову? Его решение о выходе из схемы в таком случае логично. Правда, чтобы пойти на демарш отставки по собственному желанию за гранью аппаратных понятий, нужно быть либо откровенно наглым, либо иметь гарантии. Но опять-таки — это дело Суркова, какие у него мотивы. Извне они все равно не видны.

Интерес Меркель в выдвинутом в декабре 19 ультиматуме известен: она провалила свою лоббистскую деятельность в отношении СП-2, и здесь в полном праве предъявлять претензии Путину, который ее банально подставил, причем в самый непростой период завершения ее карьеры. Исправить ситуацию она может через личную победу на Украине, так как созданный там тупик раздражает европейцев именно тупиковостью. Кроме того, европейцам нужно вырвать пару очков у США, которые ведут себя при Трампе с Европой совсем по-хамски. Один Иран чего стоит. Завершение (пусть и частичное, без Крыма) украинской истории на условиях Европы — это и есть те самые очки перед США. Кроме того, Германии крайне важно не дать США проломить своим газом европейские терминалы — цель Европы не в смене одного монополиста другим, а в создании между ними свирепой конкуренции. Задача Меркель — обеспечить непрерывный процесс беспощадной борьбы российского и американского газа, но никак не давать кому-то из них преимущество. Поэтому в интересах Германии — и СП-2, и украинский транзит, и наполненный отовсюду ТАНАП, и израильский EastMed. И американский СПГ, конечно. Вместе с катарским и любым другим. "Пусть цветут сто цветов", — как говорил великий Мао.

На кону у Меркель — ее право назначить преемника на посту канцлера. Преемник вроде бы есть, но окончательное решение за партией, и партия может согласиться с мнением только уходящего победителя. Но не проигравшего. Поэтому Меркель и нужно уйти на подъеме авторитета, хорошо подмоченного провалом СП-2.

Кстати, наверное поэтому Сурков и ведет себя столь вызывающе. К нему претензий по сложившейся ситуации нет. Кризис создал не он, а Газпром, и именно провал Миллера привел к "смене украинской политики". Сурков выполнял заветы руководства вполне в русле поставленных задач, а потому вины за ним нет. Другой вопрос, что эти людоедские заветы были ему по душе, и исполнял он их вдохновенно. Но в аппаратном смысле претензий у руководства к нему быть не может.

Источник: Эль Мюрид

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