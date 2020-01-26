Мнение: Парадокс российского кино

26.01.2020, 4:39, Разное

Две недели назад посмотрел «Союз спасения», в прошлое воскресенье – фильм «Холоп».

«Союз» не понравился. «Холоп» — наоборот.

Но вот что парадоксально, на самом сеансе «Холопа» было весело. Но едва фильм закончился, ни одной шутки вспомнить не смог. Сейчас — тем более не вспомню. Но помню, что смеялся от души.

А с «Союза» несколько раз порывался уйти, но досидел, досмотрел. Хотя уже в первые минуты понял, что это унылое оно. А вот о чем этот фильм – хорошо помню. О конъюнктурном искажении истории бунта декабристов, что бунтовать — плохо.

Если это не парадокс, что это такое?

На картинках: кадры из фильмов «Союз спасения» и  «Холоп».

Источник: Ирек Муртазин



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