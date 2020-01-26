Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31, сообщило Анатолийское агентство.
Данные о жертвах землетрясения сообщили спасательные службы Турции, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.
Напомним, в пятницу на востоке Турции произошло сильное землетрясение. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
В субботу президент РФ Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и пожелал скорейшего выздоровления всех пострадавших.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристки заняли весь подиум в соревнованиях среди женщин, пишет France info. Благодаря победам в других дисциплинах РФ в общей сложности завоевала 10 медалей из 12 — впервые с советских времён. Reuters В субботу российская фигуристка Алёна Косторная выиграла соревнования среди женщин чемпионата Европы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Постпред Ирана в ООН: На убийство Сулеймани мы ответим военной акцией / 4 января
- Автоновости: Есть ли у детских автокресел срок годности? 15% россиян отвечают неправильно! / 3 декабря
- “Я должен быть вознагражден за то, что пережил“. Отец Меган Маркл считает, что королевская семья Великобритании ему обязана / 23 января
- «По-другому никак»: сибиряки потушили загоревшуюся «ГАЗель» фекалиями / 24 декабря
- Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия / 23 января
- Обвиняемых по делу о хищениях при строительстве метро в Петербурге осудили условно / 27 декабря
- Появилось видео нападения группы мужчин на девушку в Петербурге / 11 декабря
- Касперская оценила заявление ФБР о «контрразведывательной угрозе» от российского ПО / 3 декабря