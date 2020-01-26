Смартфон Motorola Edge Plus получит поддержку перьевого управления

Американская компания Motorola, по данным инсайдеров, готовит к выходу новый смартфон Edge Plus. Разработчики оснастят новинку перьевым управлением, поэтому уже сейчас гаджет называют вероятным конкурентом Samsung Galaxy Note 10, но более доступной в плане стоимости альтернативой южнокорейского флагмана.

В Сети также появилось первое качественное изображение Motorola Edge Plus. На снимке можно рассмотреть дисплей грядущего смартфона, оснащённый типичными рамками, прилагающееся к устройству электронное перо, «врезанную» в верхнюю часть экрана фронтальную камеру. В нижней передней части корпуса разработчики разместили физические кнопки управления громкостью и включения девайса.

О технических характеристиках Motorola Edge Plus информация пока отсутствует, равно как и о точной дате премьеры или стоимости смартфона. Некоторые эксперты уверены, что производитель вряд ли «нацелен» на премиальный сегмент, а потому цена устройства, скорее всего, будет доступной и гораздо ниже, чем у представленной на рынке «альтернативы» — Galaxy Note 10 от Samsung.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристки заняли весь подиум в соревнованиях среди женщин, пишет France info. Благодаря победам в других дисциплинах РФ в общей сложности завоевала 10 медалей из 12 — впервые с советских времён. Reuters В субботу российская фигуристка Алёна Косторная выиграла соревнования среди женщин чемпионата Европы […]