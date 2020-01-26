Смартфон Motorola Edge Plus получит поддержку перьевого управления

Американская компания Motorola, по данным инсайдеров, готовит к выходу новый смартфон Edge Plus. Разработчики оснастят новинку перьевым управлением, поэтому уже сейчас гаджет называют вероятным конкурентом Samsung Galaxy Note 10, но более доступной в плане стоимости альтернативой южнокорейского флагмана.
В Сети также появилось первое качественное изображение Motorola Edge Plus. На снимке можно рассмотреть дисплей грядущего смартфона, оснащённый типичными рамками, прилагающееся к устройству электронное перо, «врезанную» в верхнюю часть экрана фронтальную камеру. В нижней передней части корпуса разработчики разместили физические кнопки управления громкостью и включения девайса.
О технических характеристиках Motorola Edge Plus информация пока отсутствует, равно как и о точной дате премьеры или стоимости смартфона. Некоторые эксперты уверены, что производитель вряд ли «нацелен» на премиальный сегмент, а потому цена устройства, скорее всего, будет доступной и гораздо ниже, чем у представленной на рынке «альтернативы» — Galaxy Note 10 от Samsung.
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