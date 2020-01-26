Мнение: Письмо: «Его план кажется достаточно эфемерным»

Сами разбирайте это письмо.

insane_robot

Добрый день, Эволюция!

Моя ситуация связана с принятием решения о рождении ребёнка и необходимостью как-то изменить отношения, в которых я нахожусь. Если, конечно, ещё есть что изменять. Буду очень признательна, если моё письмо попадёт на разбор.

Мне 37 лет, в разводе, детей нет, живу заграницей, сейчас не работаю, есть кот (это важно). Встречаюсь одновременно с двумя мужчинами, один из которых, А., предлагает от него родить и в последующем жить вместе. Но есть нюанс — у него жена и ребёнок 6-ти лет.

А. 31 год, профессионально занимается спортом, высокий, очень привлекательный и маскулинный, тоже русский. Познакомились во время учёбы в начале 2018 г. Как-то он мне предложил сходить куда-нибудь, я отказалась. Через некоторое время после этого A. мне очень помог с переездом, купил недостающую технику, затем снова предложил встретится. Мне было неудобно отказывать после всего, что он для меня сделал, и ещё через пару недель мы пошли в ресторан. После этого начали встречаться 2-3 раза в месяц, много разговаривали, ходили по новым заведениям, клубам. Он несколько раз пытался меня поцеловать, но я всегда отвечала отказом, тк воспринимала его как друга и даже предлагала больше не видеться, если его это не устраивает. Ну и ещё у меня были другие отношения. Однажды вечером он накинул мне куртку на плечи и я внезапно поплыла) Он это понял и я поняла, что он понял 🙂 Через пару недель после этого (и полгода после начала) мы переспали и начали встречаться уже как любовники.

Пока мы с А. были ещё просто друзьями, в конце 2018 г. у меня взорвалась часики. Я закончила текущие на тот момент отношения, что-то между секс-онли или дружбой+секс (льщу себе), и решила, что нужно в принципе понять, могу ли я нормально общаться в новой стране, быть привлекательной для мужчин в имеющемся статусе (иммигрантка, возраст, отсутствие работы, неидеальный язык). Зарегистрировалась на сайте знакомств, через три недели поняла, что учёба страдает от постоянных переписок и свиданий, решила все остановить и посмотреть, будут ли развиваться отношения с несколькими парнями, с которыми был взаимный интерес. Так мы начали встречаться с Б. Причём так совпало, что романтические встречи и первый секс с А. и Б. произошли примерно в одно и то же время (март 2019 г.). Я не знала, получится ли у нас с Б., была уверена, что через пару месяцев А. устанет от меня, поэтому не видела необходимости прекращать с кем-то из них.

Б. 36 лет, инженер-химик, не был женат и без детей, местный, немного полноватый, есть кошка. Свидания с самого начала проходят очень легко, нам всегда есть о чем поговорить: меня увлекает химия, его — экология и политика, и мы оба любим кошек и печь десерты; он практически всегда поддерживает мои предложения по досугу, даже самые одиозные (салон современного искусства или, например, прыжки на батуте). Практически сразу, ещё до секса, он предложил мне познакомиться с его родителями и друзьями.

Обычно мы встречаемся 1-2 раза в неделю: ходим куда-нибудь и в выходные ночуем у него. Он много раз говорил, что ему очень нравится и то, что мы выходим, и то, что можем провести спокойный домашний вечер просто болтая обо всем, что у нас прекрасные стабильные отношения без драм и взаимных претензий. Я так понимаю, что ему достаточно комфортно со мной, и у нас отношения типа «дружба+секс».

До последнего времени, он ничего не говорил о совместном будущем, что меня беспокоило: я понимала, что моя СЗ недостаточна для совместного проживания (скорее всего, из-за отсутствия работы) и изменить её будет сложно из-за постепенной кристаллизации. С другой стороны, я думала, что пока ищу работу, могу продолжать встречаться с ним, а потом посмотрим.

И вот, сразу после Нового года, Б. признается мне в любви, я ему ничего на это не отвечаю, что его расстраивает. Потом он общается со своим психологом и они приходят к идее, что нужно бы обсудить наше совместное будущее) Его точка зрения: мы ещё, возможно, не дошли до стадии, когда об этом необходимо разговаривать, и в вопросе совместного проживания его очень волнует как уживутся коты. Б. боится, что изменения спровоцируют обострение хронической болезни его кошки, а мой кот, как более активный и опытный, отберёт у неё все удобные места. Ещё он снова начинает говорить, что он бедный. Параллельно покупает мне в квартиру большую кровать для двоих)

Полагаю, что таким образом Б. пытается сказать, что не видит нас живущих вместе, не говоря уже о детях, но он готов продолжать отношения в существующем формате и даже сделать их более удобными для себя. Ну и для меня тоже.

С А. динамика немного другая. Встречаемся 2-3 раза в неделю, или ходим куда-нибудь или остаемся у меня, естественно без ночевок. Наверное с прошлого ноября он постоянно признается мне в любви и требует ответ. А я старый солдат, который рассказывает ему о своих сложностях в выражении эмоций) Он ревнив и постоянно подозревает, что я с кем-то параллельно встречаюсь, пару раз мы даже из-за этого не общались около недели. Предпоследний конфликт на эту тему произошёл в декабре, я в сердцах ему сказала, что у него нет никакого права контролировать меня и требовать верности, тк он женат и по-факту мне никто. На следующей после этого встрече А. сказал, что хочет от меня ребёнка. И на после-следующей, прямо перед Новым годом, предложил супер-план: он находит вторую работу, мы готовимся три месяца (отказ от алкоголя, витаминки, посещение необходимых врачей), после этого я беременею. Параллельно его жена заканчивает учёбу, находит работу, какого-нибудь другого мужчину и все счастливо живут в новых парах. В этот четверг он попросил у меня гарантий, что я буду с ним, не найду себе ещё кого-нибудь пока он расстаётся с женой.

Мне его план кажется достаточно эфемерным, хотя вторую работу он уже нашёл. Я понимаю, что не могу требовать от него гарантий и конкретных сроков, что он может поменять свое решение и я рискую остаться одна, беременная и без работы. Возможно, ему просто нравится секс с беременными, или же это способ гарантировать мою верность на какой-то период и жить спокойно на два дома. При всем этом, я готова пойти на риск, тк влюблена в него и никто другой мне не предлагает семью и детей даже в таком виде. На данный момент я решила, что в моих границах будет готовиться к беременности, искать работу и расстаться с Б.

Собственно, письмо я начала писать несколько дней назад с запросом, как спровоцировать Б. на расставание. Я сама боюсь сказать ему это, не хочу расстраивать его и его семью, думаю, для него расстаться со мной будет лучше, правильнее, чем наоборот, тк я серьёзно косячу, хотя он об этом и не знает и, надеюсь, не узнает (Спасательница?). Мой план пока состоит в том, чтобы убеждать его в сложности совместной жизни наших кошек и начать больше «доставать» его кошку тисканьем, что его злит. Как ещё можно изменить свое поведение, чтобы быстро разонравиться?

К сожалению, вчера мы снова поругались с А. по поводу того, что я не хочу проводить с ним вечер субботы, он опять начал подозревать, что я встречаюсь с кем-то ещё (это правда, мы договорились увидеться с Б.). Я попробовала ему кинуть пику, но, судя по всему, его красное поле увеличилось после предложения делать детей, а я обманывала, и ничего не получилось. Кажется, даже немного слилась.

Произошел такой диалог в переписке:

(его предложение увидеться, мой отказ, мотивированный необходимостью большой стирки (правда) и предложение не встречаться на выходных в принципе, чтобы ему проводить больше времени с семьей (я действительно так считаю))

А.: Встречаешься с кем-то?

А.: Я могу спросить. Должен спросить.

Я: Блин, ну сколько можно!

Я: Я же могу ни с кем не встречаться и просто спокойно побыть дома?!

Я: Меня задевает твое отношение ко мне как к какой-то ветренной девушке, которая может спать с кем угодно, особенно если у кого угодно тёмный цвет кожи.

А.: Я должен знать.

А.: Я серьёзно отношусь к тебе.

А.: Предпринимаемые действия крайне серьёзные.

Я: Нет, я ни с кем не встречаюсь.

Я: И для меня это тоже все очень серьёзно.

Есть шанс, что мы больше не увидимся. Я, конечно, пока не верю, что он сможет меня бросить, но все может быть. Планирую подождать его шага, надеюсь,что правильно понимаю очередность и не сильно накосячила. Я действительно хочу быть вместе с ним.

Большое спасибо за возможность написать в рубрику!

Источник: Эволюция

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