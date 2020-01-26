В РФ сообщили о желании провести чемпионат Европы по гандболу вместе с Украиной. Киев такую возможность отверг

25 января президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил ТАСС, что РФ «реально обсуждала» с Украиной возможность совместного проведения женского чемпионата Европы по гандболу.

Об этом он сказал после того, как в Стокгольме Европейская федерация гандбола (EHF) право провести женский чемпионат Европы 2024 года отдала не России, а совместной заявке Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Шишкарев не исключил, что добиваться права провести чемпионат Европы в 2026 году Россия может совместно с Беларусью или Украиной. Президент ФГР предположил, что спорт внесет «большой вклад» в ускорение «интеграционных процессов» в отношениях Киева и Москвы.

Президент Федерации гандбола Украины (ФГУ) Андрей Мельник заявил, что слова Шишкарева его «как минимум удивили».

«Ни я, ни другие представители Федерации гандбола Украины не вели переговоры в этом направлении ни с Россией, ни с любой другой страной. Чтобы вести с кем-то такие переговоры, необходимо иметь спортивную инфраструктуру, которая, как мы надеемся, будет в Украине в ближайшее время. Завтра в Стокгольме, где проходит Конгресс Европейской Федерации гандбола, а также проходят финальные матчи мужского чемпионата Европы, надеюсь, будет поднят этот вопрос и сам господин Шишкарев даст объяснения по поводу своих высказываний», – цитирует ФГУ президента.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины подчеркнуло в Facebook, что ни Министерство, ни ФГУ «не вели и не ведут никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации».

«Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором», – объяснили в ведомстве.

❗️Представники російських медіа поширили інформацію щодо подачі спільної заявки з Україною на проведення жіночого… Posted by Міністерство культури, молоді та спорту України on Laupäev, 25. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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