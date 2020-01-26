Алсу о критикующих Микеллу Абрамову хейтерах: «Люди, как гиены»

26.01.2020, 3:04, Разное

Известная отечественная эстрадная исполнительница Алсу на странице в Instagram опубликовала видео дочери Микеллы Абрамовой, поющей песню «Любовь настала» и аккомпанирующей себе на фортепиано. В комментариях хейтеры снова принялись критиковать девочку, на что певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами.
После скандала в финале вокального конкурса «Голос. Дети» Алсу и Микелле Абрамовой на некоторое время пришлось ограничивать пользователям возможность оставлять комментарии. Чуть позже комментирование снова открыли, и певица продолжает иногда делиться с подписчиками достижениями дочери. Так, в одной из недавних публикаций появился небольшой ролик, в котором Микелла исполняет композицию Розы Рымбаевой «Любовь настала».

Большинство фолловеров оставляют под постом позитивные отзывы, говоря, что дочь Алсу, несомненно, обладает прекрасными вокальными данными, а потому не должна прекращать развивать талант и выступать на сцене. Нашлись и критики, которым не «по душе» тембр голоса девочки и манера исполнения. Ко всему прочему хейтеры продолжают вспоминать скандал с пересчётом голосов, а Алсу, обращаясь к недоброжелателям, просит оставить её семью в покое и не уподобляться «гиенам», не имеющим собственного мнения и «идущим на поводу у толпы».



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