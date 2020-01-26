Количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 52

В Китае количество погибших от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 52, сообщил 26 января китайский телеканал CGTN.

На сайте ООН отмечается, что среди умерших был 62-летний врач из больницы в городе Ухань, который заразился вирусом от пациента.

Телеканал информирует, что по состоянию на вечер в Китае было диагностировано не менее 1372 случаев коронавируса, еще 31 случай заболевания подтвердили за рубежом. Речь идет о по меньшей мере 10 странах (Таиланд, Австралия, Япония, Франция, Сингапур, США, Малайзия, Вьетнам, Южная Корея и Непал).

Позже десять новых случаев заболевания было подтверждено в Пекине. Трое пациентов являются медработниками, еще двое ездили в город Ухань. Один из пациентов был на приеме у зараженного врача.

Кроме того, еще 323 новых случаев заболевания подтвердили в провинции Хубэй. Таким образом общее количество заболевших в Китае составляет 1714.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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