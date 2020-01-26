Число погибших от пневмонии нового типа в Китае выросло до 54 человек

26.01.2020, 2:51, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае выросло до 1743 человек, количество летальных исходов увеличилось до 54 случаев, свидетельствуют данные комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

По данным властей КНР, больше всего случаев инфицирования – 1052 человека – подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус. На этот же регион приходится наибольшее количество жертв – 52 человека. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город центрального подчинения Чунцин (57), передает ТАСС.

Кроме того, по данным издания «Жэньминь жибао», в Пекине коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразились трое врачей. Все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из заболевших медиков ранее совершали деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире было выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 56 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения. В Китае зарегистрированно 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым вирусом, 324 человека – в критическом состоянии. В то же время  49 человек выздоровели. Еще у 2684 пациентов подозревают заражение вирусом, но это пока не подтверждено. Кроме этого, четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика