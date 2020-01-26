Число погибших от пневмонии нового типа в Китае выросло до 54 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае выросло до 1743 человек, количество летальных исходов увеличилось до 54 случаев, свидетельствуют данные комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
По данным властей КНР, больше всего случаев инфицирования – 1052 человека – подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус. На этот же регион приходится наибольшее количество жертв – 52 человека. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город центрального подчинения Чунцин (57), передает ТАСС.
Кроме того, по данным издания «Жэньминь жибао», в Пекине коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразились трое врачей. Все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из заболевших медиков ранее совершали деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.
Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире было выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.
Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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Последнее: Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 56 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения. В Китае зарегистрированно 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым вирусом, 324 человека – в критическом состоянии. В то же время 49 человек выздоровели. Еще у 2684 пациентов подозревают заражение вирусом, но это пока не подтверждено. Кроме этого, четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде, […]
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