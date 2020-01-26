Der Spiegel — «просто катастрофа» — глава МИД Ирана пристыдил Европу за «подчинение» США

Европа не считает Иран партнёром и не выполняет своих обязательств по СВПД, заявил в интервью Der Spiegel глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф. При этом европейцы «настолько подчиняются США», что для них это «просто катастрофа», констатировал министр.



Reuters

Европа не считает Иран партнёром, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По словам министра, после того как в мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки «европейцы так ничего и не предприняли».

«Они не выполнили своих обязательств. Европейцам пора перестать вести себя столь высокомерно», — призвал Зариф.

В то же время, отметил министр иностранных дел Ирана, у европейских стран нет «легитимных оснований» передавать в Совет Безопасности ООН жалобу на неисполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Европейцы не могут передать дело на рассмотрение в Совбез ООН, только потому что они европейцы и у них голубые глаза. И так считаем не только мы, но также русские и китайцы. Европейцы столкнутся с серьёзным сопротивлением», — пообещал глава иранского МИД.

В свою очередь, то, как европейские выстраивают отношения с США, Мохаммад Джавад Зариф и вовсе назвал «катастрофой».

«Европейцы настолько подчиняются Соединённым Штатам, что для них это просто катастрофа, — констатировал министр иностранных дел Ирана.

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