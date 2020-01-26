Мнение: Конец Союзного государства: что будет, если Москва и Минск не договорятся по нефти

Президент Лукашенко сделал очередной ход в «нефтяной войне» с Россией. Закупив пробную партию норвежской нефти через Литву, он начал переговоры с Украиной по поводу прокачки нефти через трубопровод «Одесса-Броды» из Азербайджана. Насколько далеко готов зайти Александр Григорьевич, и чем его демарш обернется для отношений России и Белоруссии?

Повторимся в очередной раз: говоря про нефть, приходится подразумевать вопрос будущего Союзного государства наших стран. Именно в нефтяной отрасли наиболее ярко проявляется «особая» позиция Минска. Наши белорусские друзья и партнеры хотят покупать «черное золото» по российским ценам, а если это невозможно, то получать компенсации для своих НПЗ из нашего же федерального бюджета наравне с отечественными компаниями.

Позиция довольно оригинальная, на что в Москве отвечают вполне резонно. Если Белоруссия хочет работать по внутрироссийским правилам, то она должна экономически интегрироваться в рамках взятых Минском обязательств по строительству Союзного государства. Если нет, то цены на нефть для нее будут, как для всех остальных. Справедливо. А дальше все будет зависеть от того, что решит президент Лукашенко. Вариантов не так много.

1. Компромисс. В ходе переговоров Москвы и Минска может быть найден некий компромисс, и тогда Белоруссия получит нефть со скидками, начав движение вперед в вопросе строительства Союзного государства. Либо же будет старательно имитировать этот процесс.

2. Конец Союзного государства. Александр Григорьевич может решить, что голодная воля ему милее сытости в тесном союзе с Россией. Это будет означать конец Союзного государства, который произойдет либо юридически — путем выхода Белоруссии из договора, либо фактически — посредством последовательного экономического и политического отдаления Минска от Москвы. Последствия такого разрыва будут очень серьезными и не вполне однозначными для обеих сторон.

С одной стороны, Белоруссия понесет очень серьезные убытки. Ничто не помешает ей перейти на альтернативные источники приобретения нефти. При необходимости Минск получит «черное золото» и через Прибалтику, и через Украину, и даже полностью заместит те объемы, что сегодня получает от Москвы. Ключевой вопрос в том, чего ему это будет стоить.

В частности, норвежская нефть обошлась Белоруссии на 10 долларов за баррель дороже, чем российская. Затем пришлось заплатить Литве за ее разгрузку и доставку железной дорогой. Получается наценка в 25-30 долларов. Плюс вопросы к качеству нефти. Белорусские НПЗ заточены под российское сырье. Во время эксперимента с венесуэльской нефтью ее приходилось перемешивать с российской, чтобы оборудование ее «переварило».

Что до использования украинского нефтепровода, то надо помнить, что это не будет бесплатно, Киев благотворительностью заниматься не будет. Да и Казахстан дешевле рыночной цены сырье не продаст. А Польша уже предупредила Минск, что в реверсном режиме «Дружбу» использовать не станет, чтобы не потерять поставки из России.

В итоге белорусские НПЗ могут начать работать и вовсе в убыток. При полном разрыве связей с Россией, Минск лишится также и транзитных платежей за прокачку «черного золота» в Европу. Зато в плюсе окажутся отечественные нефтяники. Те 18 миллионов тонн, что идут в Белоруссию со скидками, можно будет продать за рубежом по мировым ценам. Плюс российские нефтепродукты на внешних рынках смогут потеснить белорусские.

С другой стороны, подобный разрыв Москвы с Минском будет означать конец проекта Союзного государства. Белорусская пропаганда во всех экономических проблемах обвинит Кремль, начнется резкий рост антироссийских настроений. Президент Лукашенко будет вынужден искать дружбы с Европой и США, и, скорее всего, ее найдет. Вместо единственного официального союзника на западном рубеже мы получим в перспективе вторую Украину со всеми вытекающими последствиями.

Так что, подсчитывая возможные барыши, следует немного думать и о самом ближайшем будущем. Все-таки лучше найти какой-то приемлемый для обеих сторон компромисс.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/161863.html

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, как уменьшить вредное воздействие смартфонов на организм. Для этого достаточно не оставлять телефон возле кровати и говорить по нему не дольше двух минут. Многие учёные по всему миру уверены, что от смартфона исходит крайне вредное магнитное излучение. Некоторые также утверждают об опасности развития онкологических заболеваний при постоянном использовании этого устройства. Неопровержимых […]