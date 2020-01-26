Новый лайнер Boeing совершил первый испытательный полет

26.01.2020, 2:30, Новости дня

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил первый испытательный полет, сообщила американская авиастроительная корпорация.

Продолжительность первого испытательного полета составила почти 4 часа, он проходил над территорией штата Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в окрестностях города Эверетт, а приземлился в Сиэтле, передает ТАСС.

По словам одного из пилотов-испытателей Тэда Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий и расписания полетов регулярного воздушного сообщения. Во время испытаний на борту лайнера находились только два пилота, при этом специальное оборудование фиксировало данные о работе систем лайнера.

Грейди заверил, что системы лайнера отработали штатно, план полета был выполнен полностью. Во время предстоящих испытаний на борту лайнера будут присутствовать специалисты компании.

В Boeing утверждают, что новая модель 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями».

По данным компании, длина самой крупной версии Boeing 777X составит почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.

Первый испытательный полет нового лайнера неоднократно откладывался. В июле прошлого года Boeing решила перенести первый полет на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy. Иран еще в 2018 году сообщил о намерении создать национальную криптовалюту, было объявлено о старте нескольких проектов блокчейна, которые уже тестируют в четырех иранских банках, передает RT текст статьи […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика