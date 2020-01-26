Новый лайнер Boeing совершил первый испытательный полет

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил первый испытательный полет, сообщила американская авиастроительная корпорация.

Продолжительность первого испытательного полета составила почти 4 часа, он проходил над территорией штата Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в окрестностях города Эверетт, а приземлился в Сиэтле, передает ТАСС.

По словам одного из пилотов-испытателей Тэда Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий и расписания полетов регулярного воздушного сообщения. Во время испытаний на борту лайнера находились только два пилота, при этом специальное оборудование фиксировало данные о работе систем лайнера.

Грейди заверил, что системы лайнера отработали штатно, план полета был выполнен полностью. Во время предстоящих испытаний на борту лайнера будут присутствовать специалисты компании.

В Boeing утверждают, что новая модель 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями».

По данным компании, длина самой крупной версии Boeing 777X составит почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.

Первый испытательный полет нового лайнера неоднократно откладывался. В июле прошлого года Boeing решила перенести первый полет на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.





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