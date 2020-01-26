Как сестры: Ким Кардашьян, Шер и Наоми Кэмпбелл на тайной фотосессии в Лос-Анджелесе

Что может быть общего между звездой реалити-шоу, культовой певицей и супермоделью? Конечно же любовь к моде. Остальное — дело техники и умелых рук стилистов и визажистов, которые в минувшую пятницу сделали все возможное, чтобы превратить Ким Кардашьян, Шер и Наоми Кэмпбелл в близнецов.

Съемка, которой руководила Катрин Ройтфельд, экс-редактор французской версии журнала Vogue, а ныне глава CR Fashion Book, проходила в оживленном центре Лос-Анджелеса. За тем, чтобы ни один из кадров не попал в объективы папарацци, строго следила охрана. Но «утечка» все же случилась — некоторые моменты попали в камеру телефона одного из зевак, который и поделился происходящим в соцсетях.

На кадрах, которые стали достоянием общественности, Шер и Кардашьян выглядят как сестры. На обеих объемные черные парики — наподобие тех, какие певица использовала в своих шоу, и облегающие костюмы. Образ Шер довершает кожаная куртка с заклепками. А у Ким подчеркнуты все достоинства фигуры: декольте — золотым ожерельем, осиная талия — широким ремнем. Еще минута, и обе запрыгивают на мотоциклы «Харлей-Дэвидсон» и едут в сторону камер.

Шер и Ким Кардашьян Шер и Ким Кардашьян

Ким не скрывает своего восхищения — звезда реалити-шоу не раз признавалась в любви к культовой певице и ее стилю. И не раз копировала ее костюмы для различных мероприятий. Например, в 2017 году перевоплотилась в Шер для вечеринки в честь Хэллоуина. А в 2019-м на афтерпати Met Gala появилась в голубом латексном платье и парике, напоминающем новогоднюю гирлянду «дождик», — в таком же на одном из концертов выступала и Шер.

Она очень стильная и является примером для меня, — говорила Кардашьян о Шер, которая, так же как и сама Ким, имеет армянские корни.

Наоми Кэмпбелл

На съемках к ним присоединилась и Наоми Кэмпбелл, о стиле которой Ким также отзывалась с восторгом. В отличие от своих «сестер» по кадру, модель выбрала не обтягивающее трико, а эффектное черное боди, белую кожаную юбку и туфли на высоком каблуке ей в тон. Под команду Катрин Ройтфельд «Мотор! Снято!» они вместе в Шер дефилировали по улице как по подиуму — на радость прохожим.

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