Главный герой «Холопа» Милош Бикович стал гостем программы Андрея Малахова

Главный герой «Холопа» Милош Бикович стал гостем Андрея Малахова. Сербско-российский актер познакомился с героями советских комедий, покоривших сердца миллионов зрителей.
Памятный снимок вместе с Натальей Селезневой был сделан в студии. Ведущий разместил его в своем Instagram-аккаунте. На встрече актеров из новогоднего блокбастера 25 января, которую анонсировал Малахов, состоится обсуждение успеха фильма, побившего сразу несколько кассовых рекордов. Стартовав в прокате 26 декабря, за две недели «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал огромную сумму в 2,3 миллиарда рублей и превзошел знаменитого «Полицейского с Рублевки».
Некоторые фолловеры уже печатают свои отзывы о комедии автора нашумевшего «Текста». Другие же предпочитают не читать их, чтобы иметь собственное представление о лентах, с которыми еще не успели познакомиться, « Салют 7» и «Холоп».
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