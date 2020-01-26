Соратника шамана Габышева отправили из Якутска в Новосибирск

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму посадили на самолет до Новосибирска задержанного в Якутске Виктора Макерова (Эльф) — соратника шамана Александра Габышева. Об этом «Новой газете» сказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Макерова задержали 24 января и продержали в отделе якутского Центра «Э» до следующего утра. «Отняв личный телефон Макерова, "эшники" набрали со своего телефона номер его девушки и настояли на том, чтобы она купила Виктору билет на самолет до Новосибирска», — говорит Прянишников. В 6 утра силовики посадили Макерова на самолет.

Собеседник «Новой» отмечает, что не было составлено ни одного документа о задержании. «Правозащита Открытки» намерена помочь соратнику шамана подать заявление в Следственный комитет. «По всей видимости, перед полицией поставлена задача рассеять сторонников шамана», — считает Прянишников.

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23 января Якутский городской суд арестовал троих членов отряда Габышева, который объявил о походе на Москву для «изгнания Путина». На трое суток в изолятор отправили Павла Богачева (Локи), Алексея Брылева (Кот) и Юрия Конюхова (Дух), Макерова оштрафовали на тысячу рублей. По версии полицейских, они отказались предъявлять документы и нецензурно выражались при представителях власти.

Источник: Новая газета

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