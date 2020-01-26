Украинский пловец Бухов установил юниорский мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем

26.01.2020, 1:54, Новости дня

24 января на проходящем в Люксембурге международном турнире по плаванию Euro Meet 2020 17-летний украинский спортсмен Владислав Бухов установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Об этом в Facebook проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Первым на этой дистанции стал 27-летний украинец Андрей Говоров, его результат – 23,07 секунд.

«На втором месте, только 0,07 секунды проиграв Говорову, расположился еще один украинец Владислав Бухов. При этом его время 23,14 [секунд] стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров баттерфляем», – сказано в сообщении.

Бухов отметил, что в Люксембурге плавает второй раз, и ему нравится эта площадка, рассказывает официальный сайт соревнований.

П’ять медалей і два рекорди!!!🇺🇦🏆🤩🏊‍♀️🏊‍♂️🥇🥈🥉Українці ударно виступили в перший день міжнародного турніру з плавання…

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on Laupäev, 25. jaanuar 2020

Турнир Euro Meet 2020 проходит в Люксембурге с 24 по 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy. Иран еще в 2018 году сообщил о намерении создать национальную криптовалюту, было объявлено о старте нескольких проектов блокчейна, которые уже тестируют в четырех иранских банках, передает RT текст статьи […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика