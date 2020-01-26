Украинский пловец Бухов установил юниорский мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем

24 января на проходящем в Люксембурге международном турнире по плаванию Euro Meet 2020 17-летний украинский спортсмен Владислав Бухов установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Об этом в Facebook проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Первым на этой дистанции стал 27-летний украинец Андрей Говоров, его результат – 23,07 секунд.

«На втором месте, только 0,07 секунды проиграв Говорову, расположился еще один украинец Владислав Бухов. При этом его время 23,14 [секунд] стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров баттерфляем», – сказано в сообщении.

Бухов отметил, что в Люксембурге плавает второй раз, и ему нравится эта площадка, рассказывает официальный сайт соревнований.

Турнир Euro Meet 2020 проходит в Люксембурге с 24 по 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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