Украинский пловец Бухов установил юниорский мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем

24 января на проходящем в Люксембурге международном турнире по плаванию Euro Meet 2020 17-летний украинский спортсмен Владислав Бухов установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.
Об этом в Facebook проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.
Первым на этой дистанции стал 27-летний украинец Андрей Говоров, его результат – 23,07 секунд.
«На втором месте, только 0,07 секунды проиграв Говорову, расположился еще один украинец Владислав Бухов. При этом его время 23,14 [секунд] стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров баттерфляем», – сказано в сообщении.
Бухов отметил, что в Люксембурге плавает второй раз, и ему нравится эта площадка, рассказывает официальный сайт соревнований.
П’ять медалей і два рекорди!!!🇺🇦🏆🤩🏊♀️🏊♂️🥇🥈🥉Українці ударно виступили в перший день міжнародного турніру з плавання…
Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on Laupäev, 25. jaanuar 2020
Турнир Euro Meet 2020 проходит в Люксембурге с 24 по 26 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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