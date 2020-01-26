Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо

Артиллерия сирийской правительственной армии в ночные часы нанесла интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо, информирует SANA.

Вооруженные силы Сирии атаковали противника по всей линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра до микрорайона Рашидин. Огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха, передает ТАСС.

По сведениям SANA, боевики понесли существенные потери.

В субботу МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором указывается, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо «с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии».

«Террористы из (запрещенной в России) группировки «Джебхат ан-Нусры» совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, – говорится в документе. – В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Сирии обвинило террористов в воспрепятствовании выхода мирного населения с подконтрольных им территорий по трем гуманитарным коридорам в Абу-Духуре, Эль-Хадере и Эль- Хобейте.

В МИД Сирии подчеркнули, что «военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до их полного уничтожения».

Накануне руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков сообщил, что из-за развязывания боевых действий запрещенной в РФ террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» возникла угроза для безопасности мирных жителей.

В связи с этим российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти в целях предотвращения гибели гражданского населения организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.





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