Мнение: Будущее Польши

Небольшой опрос по поводу очередных польских истерик с требованием репараций за вторую мировую войну.
View Poll: Польша требует репарации с России
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy. Иран еще в 2018 году сообщил о намерении создать национальную криптовалюту, было объявлено о старте нескольких проектов блокчейна, которые уже тестируют в четырех иранских банках, передает RT текст статьи […]
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