Мнение: Будущее Польши

Небольшой опрос по поводу очередных польских истерик с требованием репараций за вторую мировую войну.

View Poll: Польша требует репарации с России

Источник: Colonel Cassad

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