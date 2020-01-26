На дне рождения Зеленского первый тост говорил Разумков – СМИ

С 42-летием президента Украины Владимира Зеленского поздравляли 25 января в Офисе президента Украины (ОПУ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Украинская правда».

Собеседник издания рассказал, что «все было скромно, без пафоса, и неожиданно для самого президента».

По его словам, поздравление заняло порядка 30–40 минут с шампанским и сухим вином.

Чествовать Зеленского, по данным «Украинской правды», пришли глава ОПУ Андрей Богдан, его первый заместитель Сергей Трофимов, заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, Кабинет Министров в полном составе, спикр Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко.

«Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна», – объяснил собеседник издания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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