«Это попытка минимизировать хейт»: Психолог объяснила своеобразие снимков Тимати и Решетовой

Психолог объяснила своеобразие снимков Тимати и Решетовой, где реальная разница в росте практически не заметна. Она считает, что это просто желание избежать надоевших объяснений с хейтерами.

Общение в Сети многими воспринимается как вседозволенность, поэтому «шуток» по поводу и без него избежать достаточно сложно. Тема различий в росте считается вполне безобидной, поэтому у любителей-острословов она в разработке. Именно этим объясняет психолог Анна Завгороднева те уловки, к которым прибегают рэпер и мама его сына Анастасия Решетова, когда фотографируются вместе. Она не считает, что Тимати комплексует по этому поводу, так как он предпочитает во всех своих знакомствах более высоких девушек.Также артист не стремится увеличить свой рост с помощью специальных каблуков.

«Игра» с фотоснимками, скорее всего, желание лишний раз не давать повода для очередных словесных упражнений. Это гораздо проще, чем пускаться в объяснения и доказывать, что тема личная. Комментарии специалиста попросили сделать сотрудники «Телепрограммы».

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