Мнение: Великое зло

Президент Украины Владимир Зеленский считает конфликт в Донбассе большой бедой, которая навсегда оставит шрам в отношениях между Украиной и Россией. По его мнению, урегулирование ситуации в регионе нужно не только Украине, но и России.

«Интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен»,— сказал украинский президент в интервью израильскому русскоязычному «9 каналу».

Слово "навсегда" на самом деле стоит употреблять с известной долей осторожности. Не бывает "вечных" врагов, как и "вечного" мира. И вообще, человек, в силу своей весьма недолгой продолжительности жизни, всегда склонен придавать текущим событиям чересчур гиперболизированное значение. В реальности уже следующее поколение совершенно не считает себя обязанным по отношению к тому, что делало поколение предыдущее, и у него будут свои собственные мега-события, которые оно будет считать чем-то совершенно невообразимым. А жизнь продолжается, и ей вся эта мелкая возня малоинтересна. В итоге в учебниках истории все подобные периоды в лучшем случае весьма сухо описываются одним-двумя абзацами, да и то, если составители учебников вообще сочтут их достойными включения. А уж сегодняшние мастера многоходовок и вообще величайшие из великих будут описываться буквально двумя словами, а в случае нынешнего величайшего — так и вообще одним. И мы знаем, каким.

Опять же, сошлюсь на небезызвестный сериал "Игры престолов", в котором мудрый Архимейстер говорит заполошному Сэму Тарли — всем нам кажется, что наше нынешнее зло — самое великое в истории. Но на самом деле мы (ну, в общем смысле "мы") неоднократно его и другие такие же переживали и как-то справлялись. Справимся и сейчас и снова забудем его на несколько тысяч лет.

В самой России скоро начнет происходить смена поколений, и не столько по политическим причинам, сколько по банально-медицинским. Причем смена (и это уже сейчас очевидно) будет происходить весьма кризисно, и в первую очередь потому, что нынешнее поколение у власти (60+) цепляется за неё всеми конечностями, зубами и костями. Естественный ход событий уже нарушен, и нынешних будет менять не поколение девяностых, которое вошло в сознательную жизнь 20 лет назад, а более молодое — те, кому сегодня 30-35 минус. Так всегда бывает, если власть захватывают геронтократы. Их меняет не поколение детей, а поколение внуков. Поколение детей в лучшем случае отмечается, ставит галочку и исчезает. Разрыв поколений будет болезненным, но раньше с этим справлялись, переживём и сейчас.

У нас это всё усугубляется тем, что поколение девяностых, которое родилось еще при Союзе, но его практически не помнит, зато стало осознавать себя к концу девяностых и при Путине — это поколение испуганных. Поколение "стокгольмского синдрома" и поколение с психологией выжившего из рассказа Лондона "Любовь к жизни", раз и навсегда покалеченного голодом, а потому ныкающего сухари в матрас.

Поколение 35 минус — совсем другие. Для них Советский Союз и динозавры — это примерно что-то близкое по временной шкале. Они плохо понимают, чего хотят, но зато прекрасно знают, чего точно не хотят. И при этом они ничего не боятся хотя бы потому, что не были в ситуации, когда страх спасает жизнь. А потому оно презирает и старшее, и среднее поколения, у него свой язык и свои интересы. Это поколение цифрового настоящего, в котором они ориентируются и в котором живут. Уже поэтому все замшелые идеалы нынешних для них — пустой звук. У них нет друзей и врагов в экзистенциальном понимании этого слова, все предельно ситуативно. Парадокс, но этому поколению не нужны даже лидеры — лидеры тоже появляются и уходят ситуативно, не делая из этого трагедии.

Так что никакой "незаживающей" раны не предвидится. Не будет и состояния "вечной" войны, впрочем, и "вечного" мира — тоже. И их отношение к власти тоже будет совершенно иным, можно лишь предполагать — каким именно. Но Путин, скорее всего — последний диктатор-геронтократ в России на весьма продолжительный период. И уж его "достижения" совершенно точно ничего не будут значить для будущих правителей, которые наоборот, постараются их обнулить как можно скорее.

На Украине ситуация с поколениями, видимо, несколько иная, но и там идет прямо сейчас их смена. Они, понятно, будут делать свои собственные ошибки и набивать свои собственные шишки — но при этом ни малейших обязательств перед старшими товарищами у них нет. То же будет происходить и у нас — возможно, не так, но все равно это уже не остановить. Даже двойным окладом карателям, который выписал новый премьер-министр московским и петербуржским зондеркомандам для их стимулирования в будущих битвах с народом.

Источник: Эль Мюрид

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