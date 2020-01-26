Джемилев заявил, что во время массового перехода адмиграницы с Крымом будет идти в первых рядах

26.01.2020, 0:54, Новости дня

24 января лидер крымскотатарского народа народный депутат от «Европейской Солидарности» Мустафа Джемилев рассказал «Крым.Реалии», что 2 мая планирует в первых рядах участвовать в массовом переходе административной границы с оккупированным Крымом.

«Какова будет реакция России? Тут мы рассматриваем несколько вариантов. Поэтому вперед мы пошлем тех, кого не жалко. А не жалко тех, кому уже более 73-х лет. Почему 73-х? Потому что у нас 73 года – это «прожиточный минимум», – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что участникам шествия не могут гарантировать безопасность.

«Потому что мы имеем дело с бандитским государством. Автозаки для крымских татар – дело привычное, поэтому нас этим не напугаешь», – сказал Джемилев.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку акция является законной.

«Наша позиция была публичной, как инициатива, озвучена в декабре 2019 года. Тогда мы еще не называли дату, а теперь она названа. Пока реакции органов власти нет. Это исключительно наша акция. И в соответствии с украинским законодательством согласие на те или иные законные акции не требуется», – отметил Чубаров, добавив, что организаторы пока не раскрывают деталей акции.

В Госпогранслужбе Украины сообщили изданию, что у ведомства нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша.

«Все должны пройти соответствующее оформление в рамках действующего законодательства. Законодательством четко определен порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Препятствовать – нет оснований», – сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия украинского ведомства Андрей Демченко.

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар». Глава Меджлиса назвал мероприятие акцией ненасильственного сопротивления. Чубаров говорит, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Он не исключил силовой вариант прорыва.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал «жестко» пресекать массовый переход крымских татар на полуостров.

Чубаров в комментарии «Крым.Реалии» назвал «истерией» реакцию российских властей Крыма относительно запланированного марша. «Те, кто захватывал Крым, исходят из того, что это не наша земля. Соответственно у них не то, что неприятие, а они будут призывать Москву, чтобы Москва применила наиболее жесткие меры для подавления», – добавил он. 

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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