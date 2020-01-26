Мнение: Почему не изолируют Китай?

2019-nCoV или коронавирус расползается по миру. Три случая заражения зафиксировала Франция. В Австралии отловили больного. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии….

В Китае, откуда начала расползаться эта напасть, погиб 41 человек, число заболевших превысило 1280 человек. В 25 китайских провинциях введены особые меры карантина: временно остановлен весь транспорт, не работают вокзалы и аэропорты. В Пекине, где подтвердили уже более 30 случаев заражения, закрыты большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и Запретный город.

Если бы в России число заболевших превысило 1280 человек, а погибли 41 человек, Россию, думаю, мир уже изолировал бы. И самолеты перестали бы летать и в Россию, и из России, и поезда отменили бы, а уж автомобильные трассы – и подавно перекрыли бы….

Но Китай – не Россия, китайские туристы, небольшими группами человек по 70-80, как прилетали в Россию и Европу, так и будут прилетать?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты вооружения из японского издания Sohu предрекли Японии разгромное поражение при конфликте с Россией. Возможная война закончится за 12 часов бомбёжкой Токио. В качестве основы для начала полномасштабного военного противостояния эксперты назвали спорную позицию по Курильским островам. До сих пор РФ и Япония не могут прийти к соглашению и вопрос остаётся открытым. В случае начала […]