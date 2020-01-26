Мнение: Текст признали лучшим фильмом

Редкий случай, когда я согласен с российской кинопремией. Сообщили, что какая-то очередная наша «киноакадемия» «Золотой Орел» наградила сегодня званием «Лучший фильм года» фильм «Текст», о котором я тут уже писал. Плюс великолепному Петрову за главную роль в этом же фильме дали приз «Лучшая мужская (главная) роль».

Прекрасно! Вот кто заслужил, те заслужили. «Текст» — фильм неровный, в середине чуток провисает (в отличие от книги), но финал там — грандиозный. Я очень рад.

Ну и отдельно приятно, что не побоялись дать премию фильму, в котором фактически воспроизведена коллизия с подбросом наркотиков Ивану Голунову, а наша доблестная милиция показана в максимально реалистичной манере — то есть как Боевое Братство, держащее за горло целую страну и получающее от этого бездну удовольствия.

А ведь, как считалось, премию за лучший фильм должен был без разговоров (тем более, в год 75-летия Победы!) получить тупейший «Т-34» (кстати, с тем же Петровым, так что он бы в любом случае мимо премии бы не проехал).

Источник: Размышления вольного социолога

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