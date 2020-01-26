Мнение: Поправки к репрессиям

Путин велел проверить «законность и обоснованность» обвинительного приговора 📸Константину Котову. Это поручение в ряду других дано по итогам большой декабрьской пресс-конференции, на которой президента спросили о деле Котова. Программист из Москвы был задержан после санкционированной акции 10 августа и уже в в начале сентября осужден по т.н. дадинской статье – неоднократное нарушение порядка проведения митингов на 4 года. Мосгорсуд оставил приговор в силе.

(https://t.me/SerpomPo/4490)Обвинение просило 4,5 года. Проверять законность будет новый генпрокурор Игорь Краснов. И очень хочется верить, что он оправдает те авансы, которые после назначения выдавали ему правозащитники (https://t.me/pchikov/3388).

А главное – что Путин продолжает играть в «доброго царя» и обвинительный приговор будет пересмотрен. Потому что заявления президента на пресс-конференции, что в других странах за такое и жестче наказывают, не внушают оптимизма.

И еще хочется надеяться, что в преддверии щекотливого голосования по поправкам в Конституцию Путин (https://t.me/SerpomPo/5038) велит пересмотреть все обвинительные приговоры по надуманному «московскому делу». Или, хотя бы в честь 75-летнего юбилея Победы, объявит амнистию всем осужденным по этому делу.

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Источник: СерпомПо

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