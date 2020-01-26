В последний год президентства Порошенко процесс евроинтеграции Украины замедлился – Кулеба

В последний год нахождения Петра Порошенко на должности президента Украины евроинтеграционные процессы замедлились. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил «Радіо Свобода» 25 января.

«Во времена Петра Порошенко было много сделано для европейской интеграции. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Но в последнее время или в последний год его президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс. Например, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение. Например, то же самое торможения анбандлинга . Например, эта непонятная ситуация с НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – «ГОРДОН»), с борьбой с коррупцией», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что «ни в коем случае» не хочет умалять роль предыдущего правительства и предыдущего президента в этой сфере.

«Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла. И с сентября эта динамика была вновь восстановлена. Я уважаю очень то, что было сделано до смены власти в Украине. Но только слепой человек не признает, что с сентября динамика европейской интеграции существенно ускорилась», – утверждает вице-премьер-министр.

Кулеба подтвердил, что речь идет об ускорении динамики при президенте Украины Владимире Зеленском.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Порошенко был президентом Украины с 2014 года по май 2019 года, пока Зеленский не прошел церемонию инаугурации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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