Названы главные симптомы рака простаты

Врачи перечислили ключевые симптомы, свидетельствующие о возможном раке простаты. По словам зарубежных исследователей, данный вид онкологии является одним из самых распространенных среди лиц мужского пола.

Впрочем, сильные боли при заболевании, как правило, возникают на поздних стадиях, когда злокачественные клетки распространяются за пределы пораженного органа. Существуют симптомы, наличие которых обязаны волновать мужчин и заставить их обратиться к медикам. Например, речь идёт о проблемах с мочеиспусканием – наличие крови или изменение цвета мочи. Нередки случаи и болезненных ощущений или других нарушений во время интимных отношений.

В статье указано, что вышеназванные симптомы далеко не всегда означают наличие рака простаты, но лучше всё-таки проконсультироваться с медиками. Мужчинам после 40 лет стоит несколько раз в год проходить медосмотр даже в случае хорошего самочувствия и отсутствия жалоб.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты вооружения из японского издания Sohu предрекли Японии разгромное поражение при конфликте с Россией. Возможная война закончится за 12 часов бомбёжкой Токио. В качестве основы для начала полномасштабного военного противостояния эксперты назвали спорную позицию по Курильским островам. До сих пор РФ и Япония не могут прийти к соглашению и вопрос остаётся открытым. В случае начала […]