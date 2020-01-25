Мнение: Письмо: «Боюсь от обиды начать раскачивать лодку»

Любопытное продолжение одной истории.

Религиозная автор влюбилась в светского мужчину.

bestwomanever

Уважаемая Эволюция,

спасибо Вам за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/822523.html !

Вы как будто посветили мне в душу фонариком и я увидела то, что сама от себя прятала.

Я сказала А. всё как есть. В итоге мы прочитали никах, он переехал ко мне и мы прожили вместе целый замечательный год. Мне кажется, что мы жили хорошо и он был со мной счастлив.

(В прошлом письме автор писала, что не хочет выходить замуж за религиозного мусульманина, потому что воспитана как светская девушка. Но если бы религиозный мусульманин прочитал никах, он бы считал ее женой. А светский парень прочитал и прочитал, для него это не означает женитьбы. Непонятно еще, как имам согласился. Православные священники отказываются венчать тех, кто не расписан, чтобы не считали венчание игрой, а относились серьезно)

Мне невероятно повезло встретить А.- он такой обаятельный, умный, заботливый и понимающий. Мои родители его обожают. Я его люблю. Он говорит, что любит, и я чувствую его поддержку и понимание.

За год у нас была одна серьезная размолвка на религиозной почве. Я была готова уйти, без обид и с благодарностью, но он мне сделал предложение и больше подобных разногласий не было.

(Без обид и с благодарностью, но все-таки с щипцами. И отсюда уже понятно, что жениться он не планировал, когда согласился на никах)

С момента предложения прошло уже почти полгода, мы за это время переехали, купили машины, поменяли работы и я стала говорить о свадьбе и готовить свои документы. Признаться честно, меня немного обижало, что административными вопросами занимаюсь я. А. мне сказал, что ему все равно, но раз для меня это важно, то мы распишемся.

(Она вытянула щипцами «ухожу» предложение, но относилась к этому как к его желанию. Долго ждала, потом начала говорить о свадьбе и готовить документы. Но и обижалась, что ей приходится тянуть паровозом. Так люди в случае штурманства всегда надеются, что они будут давить-давить, а потом вдруг к ним спонтанно подключится собственная воля человека. Как будто они — это Аллах, и могут пробудить во втором влечение при помощи нажима)

На прошлой неделе мы были у его родителей и он хотел забрать своё свидетельство о рождении для загса. А его мама такая говорит: «Ой, а может Вам не надо расписываться». И тут с меня мои розовые очки упали и разбились..

(Почему она называет корону розовыми очками, как думаете? Вот это самое плохое в людях в короне. Они считают корону своим наивным, слишком оптимистичным взглядом. Хотя корона — это отказ замечать чужую волю, стремление игнорировать ее. Где тут оптимизм и наивность? Один лишь эгоизм. Скорее всего мать видела, что сын не хочет, а его женщина принуждает его, вот и вступилась)

Надеюсь, я не перевираю всё, как ученица, но Вы писали, что родители не одобряют выбор своих детей, если этот выбор плохо к ним относится или не достоин. Я очень люблю А., стараюсь заботиться о нём и создавать ему комфорт. Я сейчас зарабатываю больше, но и раньше никогда не жалела денег ему на подарки и на подарки его родителям. Быт мы делим пополам, так что с этой стороны у неё претензий быть вроде как не должно.

(«Выбор детей» родители в данном случае как раз одобряют. Здесь выбор мужчины — жить без женитьбы, а на женитьбе настаивает автор. Вот мать и поддерживает выбор сына. Но автору приятней думать, что мать оспаривает его выбор, хотя она оспаривает выбор автора)

Мне кажется, что его мама считает, что он достоин большего. Я была уверена, что у нас с ней хорошие отношения, но как же я ошиблась. Меня её слова очень обидели — я выше головы не прыгну, а сейчас и совсем мотивации нет. Я не хочу ни видеться с ней, ни общаться.

(Автор решила наказать мать несостоявшегося мужа)

Я сняла кольцо, а А. больше по поводу свадьбы не говорил.

(На скалку в виде снимания кольца А. не среагировал. Автор думает, какую бы скалку придумать еще)

Если честно, я сейчас не в самом лучшем состоянии-новая работа очень сложна и требует много сил и энергии. Пока я в основном только вкладываюсь, но немного удовольствия есть. Как-то так получилось, что мы с А. общаемся только друг с другом и его родителями. Все мои круги общения рассыпались. С его друзьми мы виделись один раз, а сейчас они не общаются.

(Здесь плохое «мы» видно? А понятно его назначение?)

Из-за переезда в другой город и поиска машин и т п я забросила спорт и учёбу, но с прошлых выходных начала снова заниматься и заставляю себя готовиться к экзаменам.

Вся ситуация меня очень расстраивает. Я боюсь от обиды начать раскачивать лодку, но уже думаю о том, что надо, наверное, уходить.

Мне обидно, что на мне не хочет жениться мой любимый мужчина.

Уважаемая Эволюция, это моя корона требует крови? Я не знаю, что делать.. пожалуйста, помогите.

(Ну сейчас, когда вы решительно сняли кольцо, демонстративно прекратили подготовку к свадьбе и порвали отношения с его матерью, остается только отделяться от вашего любимого мужчины дальше. Насколько резко это делать, зависит от ваших возможностей, есть ли куда вам уехать и как. Срываться и убегать в ночь не нужно, это будут раскаленные инквизиторские щипцы. Если вы хотите расстаться благородно, без унижений и без щипцов, надо дать ему понять, что вы не обижены и уважаете его нежелание жениться и все с вами в порядке. Нельзя бояться, что он подумает, что вы его не любите. Анти-щипцы — это как раз дать понять, что возможно и не любите, пусть он считает, как ему удобней. Но на это вас вряд ли хватит. Для этого нужно очень себя уважать. Друзья, понимаете почему?)

С уважением и благодарностью!

Источник: Эволюция

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