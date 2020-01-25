Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая

В приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, один из них – летальный, информирует министерство здравоохранения.

«В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены семь случаев заболевания, один – летальный», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, отмечается, что в РФ лабораторно подтвержденных случаев заболевания по-прежнему не выявлено.

По данным Минздрава, на вечер субботы в мире зарегистрировано 1438 (98 % в КНР) подтвержденных заболевших коронавирусом 2019-nCoV, из которых 42 (2,9 %) закончились летальным исходом.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу. В тот же день российских границах усилили контроль из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

В субботу вечером из отеля на севере Москвы госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой. Предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.

Власти КНР подозревают в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.





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