Foreign Policy — Иран обходит американские санкции «тропой суверенного биткоина»

В краткосрочной перспективе американские санкции против Ирана оказались эффективны, но склонили Тегеран к более активному использованию криптовалют и децентрализованных финансовых площадок, пишет Foreign Policy. Международные регулирующие органы пытаются прикрыть эти каналы, но использование сервисов криптоуслуг и инноваций в этой сфере позволяет Ирану парировать высокий уровень инфляции и получать доступ к дешёвым кредитам.



Reuters

В краткосрочной перспективе американские экономические санкции против Ирана оказались эффективными, снизив ВВП этой страны на 10-20%. Однако они же заставили Иран более активно использовать такие криптовалюты как биткоин. В результате, как иранское правительство, так и простые граждане этой страны всё активнее пользуются этим путём, чтобы обойти юридические препоны. Это привело к тому, что международные регулирующие органы попытались это пресечь — однако криптоиндустрия оказалась куда более гибкой, чем застрельщики санкций, пишет Foreign Policy.

Иранское правительство давно испытывало интерес к криптовалютам, видя в них инструмент по стимулированию международной торговли за рамками традиционной банковской системы. В июле 2018 года администрация президента Ирана Хасана Рухани сообщила о намерении создать национальную криптовалюту; месяц спустя новостное агентство, связанное с ЦБ Ирана, обрисовало несколько отличительных особенностей новой денежной единицы. Среди прочего, она обеспечивалась иранским риалом — национальной валютой этой страны. ЦБ также сообщил о старте нескольких проектов блокчейна, которые, по некоторым данным, уже тестируют в четырёх иранских банках (три из них находятся в санкционных списках).

Транзакции в криптовалюте уже завоевали популярность среди обычных иранцев. В некоторых интервью они отзываются о биткоине как о единственном способе вывести деньги из Ирана. Популярен в Иране и майнинг криптовалюты. В 2018 году, соблазнившись низкой ценой на электричество в стране и девальвацией риала, несколько майнеров биткоина начали действовать на территории Ирана. Иранское правительство также, судя по всему, увидело в добыче криптовалюты потенциал для того, чтобы она стала отдельным сектором экономики. Об этом говорит то, что в августе 2019 года после целого ряда крутых мер, призванных покарать майнеров за злоупотребление дешевизной электроэнергии, иранский кабмин выпустил документ, в котором майнинг признаётся законным экономическим сектором.

Что интересно, продолжает журнал, Иран привлёк внимание других стран, которые выразили готовность сотрудничать посредством блокчейновых платформ. В 2017 году Швеция, по некоторым данным, разрешила стартап по инвестированию в фирмы, представленные на иранской фондовой бирже с помощью биткоина. В ноябре 2018 года иранские и российские работники блокчейновой индустрии подписали соглашение о сотрудничестве, которое было нацелено на решение проблемы санкций. В 2019 году Иран провёл переговоры по использованию криптовалюты в финансовых операциях с представителями восьми стран, включая Швейцарию, ЮАР, Францию, Англию, Россию, Австрию, Германию и Боснию-Герцеговину.

Тем не менее, оговаривается Foreign Policy, использовать потенциал кибервалют на максимум мешает ряд препятствий. Степень анонимности криптотранзакций постоянно снижается, так как всё большее количество игроков по всему миру начинают следовать принципу «знай своего клиента» (KYC). В 2018 году отдел контроля иностранных активов Минфина США добавил двух иранцев и их биткоиновые адреса список граждан особых категорий и запрещённых лиц. По данным Минфина, через эти адреса прошло более 7 тыс. транзакций в биткоинах на сумму в несколько миллионов долларов.

Если не считать национальных законодательств, которые обязуют лиц следовать неким финансовым правилам, в 2019 году 37 стран приняли стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ). В рамках данных стандартов члены этой группы следуют принципу «знай своего клиента», а также Закону о банковской тайне, который предписывает как отправителям, так и бенефициарам криптовалютных транзакций сообщать о любой подозрительной активности.

Данные правила фактически запрещают Ирану участвовать в жизни крупных криптовалютных бирж. Поэтому иранский рынок криптовалют склоняется к местным биржам, которые отличаются большей наценкой. В результате по сравнению с прочими юрисдикциями Иран теряет конкурентоспособность в области майнинга криптовалюты. Несмотря на меньшую стоимость электроэнергии, прочие операционные издержки, а также издержки на оборудование там куда выше. При этом Иран страдает от правовой неопределённости в плане будущего криптовалют на территории страны.

Несмотря на все эти проблемы, развитие в мире криптовалют не стоит на месте, поэтому иранское правительство и граждане этой страны вполне могут найти новые способы для обхода санкций. Одна из новинок, например, — это появление цифровых валют, которые, по большому счёту, эмитирует Центробанк. Стоит отметить, чтобы подобными проектами занимаются РФ и Китай. Более того, предполагается, что Пекин выпустит собственный суверенный «цифровой юань» уже в этом году.

Последствия такого развития событий для международных санкций трудно переоценить. Во-первых, подобные проекты строятся на частных блокчейнах, которые невозможно отследить третьим странам. Во-вторых, данные инструменты целиком и полностью выпадают из текущей финансовой архитектуры США. Государства, которые не желают отказываться от сотрудничества с Ираном, могут с лёгкостью работать с Тегераном при помощи подобных суверенных валют.

Другое и более серьёзное новшество — это децентрализованные финансы (DeFi). DeFi — это новый развивающийся класс криптовалютных проектов, призванных обеспечить доступ к традиционным финансовым услугам без посредников. Данный инструмент значительно расширяет финансовые возможности обычных граждан, открывая доступ к различным услугам помимо простой оплаты товаров и услуг.

Например, начиная с 2019 года, Иран столкнулся с рекордным уровнем инфляции, однако с помощью DeFi иранцы могут брать кредиты на мировом рынке по гораздо меньшим ставкам, чем внутри страны. Эффективное использование децентрализованных торговых площадок может помочь «режиму» передавать криптовалюту по каналам, фактически неподконтрольным третьим лицам.

DeFi, тем не менее, всё же не совсем идеальный вариант для потенциальных беглецов от санкций. Подобные каналы не могут обеспечить высокую ликвидность активов, сравнимую с той, которая существует на централизованных криптовалютных биржах. Кроме того, Тегеран может попытаться отсечь от этой системы своих граждан под страхом суровой кары, так как DeFi значительно повышает риск утечки капитала за границу.

«Иран, очевидно, осознал, что криптовалюты — это один из инструментов, который позволяет бросить вызов и саботировать финансовую архитектуру под крылом США. Для того чтобы эффективно блокировать эти каналы потребуется координация действий всех мировых игроков и сотрудничество с провайдерами криптоуслуг; уровень доступа к данным каналам определят как международные, так и иранские законы. Тем временем, иранский режим и его граждане будут использовать эти дыры в законах до тех пор, пока они существуют», — подытоживает Foreign Policy.

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